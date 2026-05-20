澎湖南海停車場力求突破困境 積極招商多元化經營

南海停車場啟用以來，停車位租用狀況不盡理想。（記者劉禹慶攝）

南海立體停車場前年底正式啟用，成為澎湖地區第一個多目標使用的立體停車場，「郵輪」造型成為馬公南海碼頭顯著地標，但經營至今，停車位租用不盡理想，而招商方面，因澎湖整體投資環境仍具挑戰性，加上部分輿論影響，導致部分廠商投資態度趨於保守。

立體停車場提供400個汽車及150個機車停車位，紓解周邊居民停車需求。業者領先採用智慧雲端全監控、車席引導、以及車牌辨識等多項管理系統，讓停車、取車更加便利，但啟用以來停車場使用率不高，主因是周遭有免費停車場所，加上居民停車習慣不佳，在南海碼頭成排違規臨停。

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另外，同樣深受矚目的附屬事業「太陽城饗樂生活館」，商場以在地消費市場需求為核心，期望能更貼近消費者，打造結合多元美食、親子生活、運動休閒、流行購物及視聽娛樂為規劃主軸的社區型商城。超級巨星KTV、新東陽、全家超商等陸續進駐，然而，部分網路輿論與負面資訊，仍可能影響潛在廠商對澎湖及太陽城的投資評估與合作意願。

針對現有困境，南海停車場積極尋求多元經營，由於是BOT案，經營權限必須經過業主澎湖縣政府核准同意實施，將「南海立體停車場」與「太陽城饗樂生活館」相互集結，成為澎湖休閒娛樂廊帶，使商圈生活機能更佳完善，帶動澎湖地區的經濟產值，強化澎湖縣海島觀光競爭力。期盼與澎湖縣政府、縣民及投資者共榮共好，共創菊島美好新未來。

國人停車習慣有待改變，成排路邊違規臨停情況嚴重。（記者劉禹慶攝）

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