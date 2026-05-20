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    首頁 > 生活

    民眾投訴清潔隊只回收玻璃瓶 台中市環保局這麼說…

    2026/05/20 11:30 記者歐素美／台中報導
    民眾投訴廢棄的玻璃墊，清潔隊竟不回收。（民眾提供）

    民眾投訴廢棄的玻璃墊，清潔隊竟不回收。（民眾提供）

    一般玻璃應屬於資源回收項目，台中市豐原區一名王姓民眾，最近因搬家清理家中物品，將玻璃墊拿到豐原區清潔隊回收，不料，清潔隊卻告知只回收玻璃瓶，要求他以一般垃圾丟棄，讓他備感疑惑；台中市環保局表示，玻璃製品屬公告應回收項目，針對清潔隊員疑似錯誤引導部分，環保局將再加強教育訓練。

    王姓民眾向本報反映表示，日前拿著家中不要的玻璃墊到豐原清潔隊回收，不料，清潔隊員竟告知只回收玻璃瓶，要他將玻璃墊以一般垃圾丟棄，王姓民眾雖然照做，卻覺得十分困惑，質疑玻璃不是應資源回收嗎？

    台中市環保局表示，玻璃製品屬公告應回收項目，只要爲一般家戶排出，應歸類玻璃回收物辦理回收作業，如有破損，籲請民眾收集後以堅固的容器盛裝標示，並特別交付隨車人員，以免清潔隊員受傷。

    大型的整片玻璃桌墊，若體積過大，無法直接由回收車收運，屬於巨大廢棄物，則請民眾先致電聯絡轄區清潔隊，約定特定的時間與地點，安排專車前往免費清運。

    環保局表示，針對民眾陳情豐原清潔隊疑似錯誤引導部分，環保局將再加強教育訓練。

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