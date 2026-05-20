SKYTRAX五星級航空公司出爐！ 星宇連2年上榜

星宇航空蟬聯SKYTRAX五星航空，連續兩年獲得航空業最高榮譽。（星宇航空提供）

知名航空服務調查機構SKYTRAX被稱為「航空界奧斯卡」，星宇航空在去年開航滿5年首度取得五星航空評級，成為全球少數能在短時間內獲此殊榮的航空公司，今年再度成功蟬聯，展現其於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。

星宇航空執行長翟健華表示，連續2年獲得SKYTRAX五星航空認證，對星宇航空而言是非常重要的里程碑，也代表團隊自開航以來始終堅持的服務精神與品質標準受到國際肯定。由衷感謝旅客一路以來的支持，以及每一位同仁在第一線與幕後的努力。未來，將持續精進服務品質，讓每一段旅程都成為令人難忘的飛行體驗。

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SKYTRAX執行長Edward Plaisted說，星宇航空獨具特色的「Galactic」品牌概念，已完整落實於客艙設計、服務文化、機上餐飲與數位體驗等各項環節，為全艙等旅客打造一致且精緻的高端飛行體驗。此外，星宇航空客艙組員專業、細膩且恰到好處的服務表現，也持續成為品牌的重要亮點之一。

星宇航空表示，近年於國際間持續獲得高度肯定，除了甫獲Airline Ratings 7-Star Plus最頂級飛安認證、全球最佳航空公司第5名，現又再度蟬聯SKYTRAX五星航空，顯示星宇航空以穩定且高品質的服務體驗，獲得國際市場與旅客認可。

星宇航空表示，SKYTRAX為國際航空評鑑調查機構，被譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比，範圍涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等面向。能夠獲得五星航空評級是最高的品質肯定，目前全球僅有10家航空公司獲得此殊榮。

另外，星宇航空也將於6月1日正式開航首條韓國航線「台北／台中－釜山」、8月1日開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，為全球布局再添重要里程碑，並與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作，推出STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫，將兩架A350-1000打造為飛行藝術品，延伸星宇航空精品航空的理念，持續為全球旅客帶來獨具風格的世界級飛行體驗。

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