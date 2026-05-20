高鐵新世代列車出廠倒數70天！ 史哲赴日簽26億購新車維修設備

台灣高鐵公司董事長史哲（左2）、副總經理鄭啟明（左1），與三菱重工執行役員深澤太郎（右2）、理事藤岡健治（右1）於簽約儀式上合照。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵新世代列車N700ST即將於7月底出廠、8月抵台！台灣高鐵公司表示，N700ST列車將展開全車測試，且因應N700ST投入營運後的轉向架檢修（BI）及大修（GI）需求，董事長史哲今天飛往日本東京簽署合約，採購26億維修設備。

高鐵公司表示，為順利導入新世代列車，除購車成本外，近1年內緊鑼密鼓規劃簽訂21個分包合約，包括列車動態測試、訓練、維修物料等，加計各項廠房與設備的興建及調整，總金額超過300億元，這是高鐵通車以來最大規模的資本支出。

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為因應N700ST投入營運後的轉向架檢修（BI）及大修（GI）需求，史哲今天（20日）親自飛往日本東京，與日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries, MHI）簽署26億元的「台灣高鐵新增高鐵列車組採購案地面設備採購合約」，並於簽約的前一天趕赴位於愛知縣的日本車輛製造株式會社（Nippon Sharyo LTD.），為已經製造完成的第二單元舉行出廠紀念典禮。

高鐵公司表示，N700ST列車共分為3單元，包括第1單元1至4車、第2單元5至8車、第3單元9至12車，分別在日立及日本車輛製造，其中包含商務車廂及無障礙車廂的第2單元，特別交由日本歷史最悠久的車輛製造商日本車輛負責，於昨天（19日）舉辦簡單隆重的出廠典禮後，即以船運移交日立公司進行全車系統整合及靜態、動態測試。

史哲表示，N700ST第二單元包含最複雜的車體結構、最多樣的車廂種類，以及最高規格的商務車廂，因此由擁有130年悠久歷史與深厚底蘊的日本車輛打造，才能順利完成。

史哲續指，N700ST的導入，除了列車動態測試、訓練、地面設備採購、維修物料等後勤領域，還包括左營基地二檢廠、燕巢總機廠的擴建與產線調整、行控中心整體改善工程等衍伸的營運導入與技術支援佈局，規模宏大且細節繁複，許多專案都獲得三菱重工的鼎力協助，顯示台灣高鐵對三菱重工技術實力與系統整合能力的高度肯定與信任。

高鐵公司表示，依照台灣高鐵車組運用與排程規劃，第一組N700ST列車預計2028年需進行首輪轉向架檢修（BI）、2029年則進入首輪大修（GI）；這套地面設備未來將安裝於燕巢總機廠興建中的綜合廠房內，由三菱重工負責進行設備設計、製造、安裝、測試、訓練等項目，並於2028年、新車執行首輪BI前完工。為因應未來2種車型交互運用的彈性與便利，這套設備也可適用於700T車型BI與GI的檢修需求，提升未來雙車型營運所需的維修能量，達到維修效益最大化的目標。

高鐵公司指出，新世代列車目前正在日本進入密集的出廠前測試，在此同時，台灣高鐵多項維修廠房興建與調整工程也正按部就班持續進行。燕巢總機廠為台灣高鐵列車轉向架檢修、大修及新車組裝核心基地，目前正在進行空間調整、新建綜合廠房與立體停車場等擴建工程，預計2028年陸續建置完成，新廠房將再規劃既有的700T產線設備升級改造，使N700ST及700T兩種車型檢修產線可相容及相互備援，希望將未來GI檢修天數縮短至16天，提升列車運用彈性及效率。

高鐵公司表示，2027年通車營運滿20週年，因此正同步推動「高鐵2.0」計畫，透過列車、車站、服務等各方面的升級，帶給旅客更有感、更安心的乘車體驗。

昨天台灣高鐵公司董事長史哲（中）、日本車輛公司代表取締役社長田中守（左）與日立公司笠戶鐵道系統統括本部長佐川哲，一同為N700ST第2單元剪綵。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵公司董事長史哲（右）與日本車輛公司代表取締役社長田中守（左）昨天共同主持N700ST第2單元出廠紀念典禮。（圖由高鐵公司提供）

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