新北TOD3.0上路 新增9處捷運站適用增額容積

新北市啟動TOD3.0計畫，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，圖為汐止東湖線SB13站周邊地區現況。（圖由城鄉局提供）

新北市政府推動以大眾運輸為發展導向（TOD）的都市規劃，並配合「捷運蓋到哪、都更做到哪」政策，今（20）日發布實施TOD3.0第三階段都市計畫案及修正要點，新增9處捷運站納入適用範圍，針對捷運站周邊建案，提供托老、托幼或社會住宅等公益性設施，最高可獲取50％增額容積獎勵。

城鄉發展局局長黃國峰表示，新北自108年推動TOD至今，透過回饋機制，增加約6187坪多元公益設施，包括社會住宅、公共托育中心、身心障礙者社區式日間照顧設施等，並在捷運場站周邊增加公共汽、機車停車位約1183席，另收取增額容積代金約162億元，挹注捷運、停車場、社會住宅及公益設施建設經費。

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城鄉局指出，因應捷運汐東線開工、三鶯線即將完工通車，持續檢討適用範圍，TOD3.0都市計畫新增9處捷運場站，包括環狀線Y05站、Y22站、土城樹林線LG09站、LG12站、汐東線SB11站、SB12站、SB13站、SB15站、三鶯線鶯桃福德站等；此外，配合塭仔圳市地重劃開發案，調整輔大站、泰山站的類型、適用比例及範圍，也整併浮洲火車站，總計新北市適用TOD增額容積的場站達66站。

城鄉局補充，為落實2050年淨零碳排目標，本次同步修正「新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點」，未來若要申請增額容積，應取得低碳建築標示與建築能效標示，並和市府簽署協議書，將30%法定車位設置為充電車位等。

另外，為打造捷運周邊友善人行環境，鼓勵商業區得採「頂蓋型沿街步道式開放空間」規劃，市府給予免計建蔽容積獎勵，促使公私協力，共同創造舒適、綠意盎然的城市環境。

新北市啟動TOD3.0計畫，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍。圖為土城樹林線LG12站周邊地區現況。（圖由城鄉局提供）

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