宜蘭跑馬古道傳機車誤闖卡半路 山友熱心推車助脫困

機車誤入跑馬古道受困半路，山友上前推車協助脫困。（圖取自脆網友朱朱朱c1266785）

宜蘭礁溪知名「跑馬古道」，過去曾被越野車闖入，林業及自然保育署設車擋管制，但古道周邊產權複雜，涵蓋私有地及產業道路，近日又傳機車誤闖卡半路，山友發現後熱心協助推車脫困，影片曝光引熱議，因無相關罰則，林保署再次呼籲民眾，請以「步行方式」親近古道。

「跑馬古道」是淡蘭古道南路經典支線，全程約5公里，平緩好走又能飽覽蘭陽平原，並遠眺龜山島馳名，過去曾被越野車闖入，林保署宜蘭分署隨即在步道南北兩側入口，設置車擋防止車輛進入，不過近日有疑似工程人員，騎機車誤入古道受困，進退兩難。

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林保署宜蘭分署表示，目前古道無任何工程，影片中騎機車的人非分署職員，因古道周邊涵蓋私有地、農場及宮廟，並有當地住民通行產業道路，產權及動線較為複雜。研判騎士是從距離古道北口3.5公里處的附近叉路誤入，向南行駛發現死路隨即折返，才受困於折返的上坡路段。

宜蘭分署指出，車輛進入古道無相關罰則，僅能透過車擋阻擋，並持續對遊客及當地居民宣導教育，設置車擋後，車輛誤入情況已大幅減少，古道應以「人行安全」為優先考量，呼籲民眾用「步行」方式親近。

山友助誤入跑馬古道的騎士脫困。（圖取自脆網友朱朱朱c1266785）

跑馬古道疑似有工程人員騎機車誤闖受困半路。（圖取自脆網友朱朱朱c1266785）

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