為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防治漢他 基隆今發鼠餌加專業團隊協助滅鼠

    2026/05/20 10:48 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市長謝國樑說明今天開始發放鼠餌並派專家協助滅鼠。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑說明今天開始發放鼠餌並派專家協助滅鼠。（記者盧賢秀攝）

    基隆市出現漢他案例，基隆市政府今天在各區公所發送滅鼠誘餌，在必要地點投放，同時有疑慮的民眾，可以申請病媒蚊防治專家到府協助「滅鼠」。至於民眾關心的傳統市場與夜市周邊防制，市府將明訂相關規劃要求攤商不能亂放食材、亂倒廚餘，防治老鼠。

    基隆市長謝國樑表示，除了投藥之外，最重要的是防治老鼠，環保局加強老鼠出沒熱點加強清桶清消外，市府緊急委託病媒蚊防治技術人員「派案滅鼠」，協助有需求的民眾滅鼠。也請病媒蚊防治專家這個週末舉辦里鄰長講習會，加強區域防疫。

    基隆市動物保護防疫所長陳柏廷表示，即日起民眾可透過里長申請，委派專業人員到府診斷，指導民眾孔洞封堵、食物收納及廢棄物清理，並建議捕鼠籠的架設地點，並考慮到家中有孩童或寵物的安全，廠商亦可協助設置「餌料站」，避免誤食風險。

    謝國樑強調，目前防疫政策以「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的三大策略，「環境整頓為主，投藥為輔」。民眾如果有需要，可以透過里長或打1999專線，市府會派人加強環境整頓。

    至於民眾擔憂的傳統市場與夜市鼠患，謝國樑表示，如果攤商沒有鼠類防疫思維，再多的滅鼠和清消也是枉然，市府將明訂相關規範，加強宣導攤商改善食物存放、不隨意傾倒廚餘，未來宣導期過後，市府採取比較有魄力的作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播