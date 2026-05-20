防治漢他 基隆今發鼠餌加專業團隊協助滅鼠

基隆市長謝國樑說明今天開始發放鼠餌並派專家協助滅鼠。（記者盧賢秀攝）

基隆市出現漢他案例，基隆市政府今天在各區公所發送滅鼠誘餌，在必要地點投放，同時有疑慮的民眾，可以申請病媒蚊防治專家到府協助「滅鼠」。至於民眾關心的傳統市場與夜市周邊防制，市府將明訂相關規劃要求攤商不能亂放食材、亂倒廚餘，防治老鼠。

基隆市長謝國樑表示，除了投藥之外，最重要的是防治老鼠，環保局加強老鼠出沒熱點加強清桶清消外，市府緊急委託病媒蚊防治技術人員「派案滅鼠」，協助有需求的民眾滅鼠。也請病媒蚊防治專家這個週末舉辦里鄰長講習會，加強區域防疫。

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基隆市動物保護防疫所長陳柏廷表示，即日起民眾可透過里長申請，委派專業人員到府診斷，指導民眾孔洞封堵、食物收納及廢棄物清理，並建議捕鼠籠的架設地點，並考慮到家中有孩童或寵物的安全，廠商亦可協助設置「餌料站」，避免誤食風險。

謝國樑強調，目前防疫政策以「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的三大策略，「環境整頓為主，投藥為輔」。民眾如果有需要，可以透過里長或打1999專線，市府會派人加強環境整頓。

至於民眾擔憂的傳統市場與夜市鼠患，謝國樑表示，如果攤商沒有鼠類防疫思維，再多的滅鼠和清消也是枉然，市府將明訂相關規範，加強宣導攤商改善食物存放、不隨意傾倒廚餘，未來宣導期過後，市府採取比較有魄力的作為。

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