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    首頁 > 生活

    彰化5人就有1名老人！弘道服務1050位長輩 公益市集號召募50萬

    2026/05/20 10:44 記者張聰秋／彰化報導
    國際獅子會300D 1區協助弘道籌募助老經費，舉辦親子公益市集活動，號召捐款50萬元支持助老服務。（弘道老人基金會提供）

    國際獅子會300D 1區協助弘道籌募助老經費，舉辦親子公益市集活動，號召捐款50萬元支持助老服務。（弘道老人基金會提供）

    彰化縣65歲以上人口快速增加，已邁入每5人就有1名老人的超高齡社會，獨居、失能與弱勢長輩照顧需求也跟著攀升。弘道老人福利基金會彰化服務處目前在地服務1050名長輩，從關懷訪視、送餐、陪同就醫到居家修繕都有，最近更透過公益市集募款，號召各界募集50萬元助老經費，希望讓更多長輩能安心在地安老。

    80歲獨居的阿勇阿公就是服務個案之一，弘道社工訪視時，發現他住了60年的三合院老厝，插座檢測竟亮起危險紅燈，老舊電線還被老鼠咬破，隨時可能釀成火災。

    社工趕緊協助找水電師傅全面更新線路，化解危機。不料，阿勇最近又發現癌症復發，因看不懂醫療文件、擔心往返醫院交通問題，一度陷入低潮，弘道社工除陪同討論病情與就醫安排，也鼓勵他參與營養餐食與肌力課程，減輕焦慮。

    另一名80歲獨居的阿秀阿嬤，丈夫過世後獨居老屋，兒女長年在外工作，後來兒子又罹患癌症末期，她坦言，過去常常一整天說不到一句話，心情悶到睡不著。弘道志工每週固定探訪陪聊天，也鼓勵她走出家門參加活動，讓她慢慢走出陰霾。

    弘道彰化服務處表示，許多獨居長輩最缺的不是物資，而是有人陪伴與傾聽，透過定期訪視與建立信任關係，才能及早發現長者生活、健康與心理問題，即時介入協助。

    為籌措助老經費，弘道日前結合國際獅子會300D 1區等單位，在彰化市延平公園舉辦「弘道親子公益市集」，現場80個攤市集，其中36攤由小朋友擔任小老闆，最小年紀僅2歲，吸引不少親子家庭參與。

    縣長王惠美也到場表示，彰化65歲以上人口已達25萬人，超高齡社會下，民間照顧力量愈來愈重要，縣府持續與民間團體合作，擴大長照與助老服務。

    弘道老人福利基金會彰化服務處在地關懷獨居、弱勢或失能長輩，從關懷訪視、送餐、陪同就醫到居家修繕都有。（弘道老人基金會提供）

    弘道老人福利基金會彰化服務處在地關懷獨居、弱勢或失能長輩，從關懷訪視、送餐、陪同就醫到居家修繕都有。（弘道老人基金會提供）

    弘道志工陪同長者多走出戶外，參加活動。（弘道老人基金會提供）

    弘道志工陪同長者多走出戶外，參加活動。（弘道老人基金會提供）

    弘道親子市集活動不乏家長帶著小朋友參加，讓小朋友從小感受助人為快樂之本的真諦。（弘道老人基金會提供）

    弘道親子市集活動不乏家長帶著小朋友參加，讓小朋友從小感受助人為快樂之本的真諦。（弘道老人基金會提供）

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