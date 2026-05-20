蔬食藝術家嫌排骨便當味道難忍求「素食車廂」炎上 封鎖留言急鎖帳號

德國藝術家譚曼然在台灣創立「曼然蔬食」推廣蔬食文化，她近日在社群平台聲稱，希望台鐵能設置蔬食車廂，讓素食者不用忍受排骨便當味道，甚至聲稱自己準備的蔬食便當「充滿能量」。貼文一出引發網友怒火（圖擷取自 Threads ）

德國藝術家譚曼然在台灣創立「曼然蔬食」推廣蔬食文化，她近日在社群平台聲稱，希望台鐵能設置蔬食車廂，讓素食者不用忍受排骨便當味道，甚至聲稱自己準備的蔬食便當「充滿能量」。貼文一出引發網友怒火，質疑她吃素吃出優越感，不尊重台灣的多元飲食文化。譚曼然在與網友對槓一輪後暗酸「人心險惡」，並開始封鎖質疑她有無工作簽證的留言，進一步引發網友們的怒火。

譚曼然日前在社群平台Threads發文表示，許願台灣的火車能提供一個車廂給素食者的旅客坐，這樣吃素的朋友也可以舒舒服服地旅行，不用忍耐好幾個小時排骨便當的味道，每次搭上火車，她都喜歡自己準備充滿能量的蔬食便當，希望大家可以跟她一樣，多愛護地球，選擇植物性飲食，使用環保便當盒。

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貼文一出引發網友怒火，有網友建議譚曼然可以出錢贊助台鐵蔬食車廂或是選擇包車旅遊，譚曼然皆回「不好笑」，另一名網友質疑「為什麼是要求台灣，不是要求自己的國家？歐洲吃素的人明明更多」，譚曼然則回「因為我在台灣生活，要搭的火車也是台灣的，而且我們國家不會提供便當，大家在火車上的飲食清淡，比較舒服。」而有網友質疑譚曼然是否有工作簽證，不然怎麼可以開設私廚與要價2萬5000元的收費課程，質疑的網友皆被譚曼然封鎖，譚曼然最終將爭議貼文刪除，並將個人檔案轉為不公開。

網友們在譚曼然刪文後，網友陸續挖出譚曼然的貼文與經歷，指出她曾於2017年在「哥廷根孔子學院」擔任助理，今年4月25日開設工作坊的課程貼文，指出該工作坊一場收費2萬5000元，是拿什麼簽證可以工作，並揚言要向移民署與國稅局檢舉。

譚曼然在與網友對槓一輪後暗酸「人心險惡」（圖擷取自 Threads ）

網友挖出譚曼然今年4月25日開設工作坊的課程貼文，指出該工作坊一場收費2萬5000元，是拿什麼簽證可以工作，並揚言要向移民署與國稅局檢舉。（圖擷取自 Threads ）

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