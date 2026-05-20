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    首頁 > 生活

    星兒手作工坊販售醬油遭檢舉 協會：根本不知道得罪誰

    2026/05/20 10:41 記者劉人瑋／台東報導
    協會表示，自閉兒處理包裝或加工，也販賣貼標商品換取微薄收入。（協會提供）

    協會表示，自閉兒處理包裝或加工，也販賣貼標商品換取微薄收入。（協會提供）

    社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會附設的「非愛不可星兒手作工坊」，推出醬油遭到檢舉。協會強調工坊所有販售商品皆經審慎篩選與合法把關，希望讓消費者安心支持的同時，也能陪伴孩子一步步建立未來。

    協會所販賣醬油日前遭到檢舉，包括瓶身來自回收被控「未貼回收標章」，醬油製作產地與協會不同，無販賣資格。檢舉案牽扯到衛生局、環保局到國稅局，但目前皆未傳出違規事項。協會稱，根本不知道得罪誰。

    協會指出，目前工坊採合作模式運作，由合法廠商提供商品，再由星兒孩子們參與包裝、貼標與出貨流程。所有商品皆完整保留原生產廠商資訊與來源，並依法配合相關規範，讓產品來源與責任皆能清楚追溯。

    協會也稱，醬油本身為台灣在地工廠限量生產之純天然古法釀造醬油，除經相關檢驗符合標準外，也投保產品責任險。協會強調，工坊販售商品並非隨意上架，而是經過多次評估與確認後，才會提供給民眾選購。

    協會創辦人孫中光表示，手作工坊成立的初衷，是希望透過產品銷售維持運作，孩子建立長期學習與工作的機會，近年受到整體景氣與消費環境影響，工坊營運壓力逐漸增加還遭到不實檢舉，但仍希望持續保留孩子們的學習空間與工作機會。

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