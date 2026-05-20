茶產業帶動地方創生 新北坪林「有種茶」品牌揚名國際

新北市農業局輔導坪林「有種茶」品牌，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動」獎項肯定，市長侯友宜（中）在市政會議表揚。（記者賴筱桐攝）

新北市政府農業局輔導坪林「有種茶」品牌，參加日本2025 GOOD DESIGN AWARD評選，自5225件參賽作品中脫穎而出，榮獲「地域構想及活動類」獎項，市長侯友宜今天在市政會議表揚，肯定推動農業創生與地域品牌的成果。

GOOD DESIGN AWARD為日本設計振興會主辦的國際性綜合設計評選，其中「地域構想及活動類」獎項聚焦地方議題解決、社區發展、地域振興與永續推動成果。

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新北市農業局長諶錫輝說，「有種茶」成功串聯在地及返鄉青農，不僅專注於茶葉生產、加工與銷售，更積極推動食農教育與茶職人學院，團隊2025年成立新北首個「農創所」，作為展售特色茶品、茶文化體驗及培育青年人才的重要基地，這套模式成功將坪林包種茶從傳統農產品，轉化為結合產地故事、體驗教育與生活風格的地域品牌，以設計思維推動地方創生。

有種茶團隊表示，坪林包種茶承載地方產業、土地風味與茶農世代傳承的技術，「有種茶」一路從共同生產、推廣邁向品牌經營，期盼讓更多人看見茶鄉的日常與價值，鼓勵年輕世代以嶄新方式回到茶鄉。

侯友宜指出，新北市「以農業為核心」推動地方創生，協助在地團隊整合生產、行銷、教育、觀光與青年培力等資源，提升農業附加價值，讓地方產業延續，促使人口回流。「有種茶」獲得國際獎項肯定，象徵新北透過農業解決地方創生議題的模式，成功贏得國際認可，未來市府將持續支持各地農業品牌發展，讓新北優質農產與地方故事被更多人看見，帶動城市永續發展。

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