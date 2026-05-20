520「我愛你」掀結婚熱潮 高雄市327對新人登記結婚

新人蘇睦文、陳瀅純特地請假5月20日登記結婚，好記又不會忘記。（記者陳文嬋攝）

今天是5月20日諧音「我愛你」，也是結婚吉日，高雄市掀起婚熱潮，327對新人預約登記結婚，以三民區57對最多，其中1對同性伴侶，預期人數會更多。

新人蘇睦文、陳瀅純都是軍人，在軍中擔任後勤士官，2人因朋友相約打羽毛球認識，交往3年決定互許終身，特地請假選在5月20日登記結婚，作為結婚紀念日，好記又不會忘記。

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蘇睦文稱讚老婆是很棒的女生，很多事情替他著想，做任何事情都會想到他，認定老婆可以跟他一起長久走下去；陳瀅純稱讚蘇睦文很體貼，一直陪伴她身邊，支持她做的事情。

新人李明翰與李珞楹2人認識多年，分別為高鐵技師與幼教師，2人交往近2年，考量彼此年紀大了、時間也差不多了，想要生小孩的衝動下，決定登記結婚。

李珞楹稱讚對方很貼心，可以包容她的無理取鬧，李明翰則稱讚對方很有自己的個性、想法，2人刻意選在5月20日比較有儀式感的日子登記結婚，婚後打算生2個小孩。

鳳山戶政事務所主任林江鴻表示，5月20日是適合結婚的好日子，已有34對新人預約登記結婚，人數比前2年多，市府民政局準備「美濃147號米」，打造專屬愛情密碼「520147我愛你一世情」，包裝為「520147幸福米禮」，送給新人作為結婚祝福禮盒。

新人李明翰、李珞楹親吻互許終身。（記者陳文嬋攝）

鳳山戶所主任林江鴻（右）贈送新人結婚禮物，祝福新人幸福美滿。（記者陳文嬋攝）

新人蘇睦文、陳瀅純親吻互許終身。（記者陳文嬋攝）

新人李明翰與李珞楹認為520登記結婚比較有儀式感。（記者陳文嬋攝）

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