犬貓為何易鬧血荒？ 原來捐血上限8歲

屏科大獸醫輸血醫學中心成功招募141隻捐血毛孩、製備680包血液製品，累計協助救治571隻犬貓。（屏科大提供）

國立屏東科技大學昨天舉辦獸醫輸血醫學中心成立10週年成果發表，下午原定要安排已招募的血犬捐血，卻因驗血未過而取消，屏科大透露，這也是會推出繪本的原因，盼用輕鬆、友善的模式，讓小小飼主或潛力飼主們從小紮根這量捐熱血救友的毛孩界善事。

屏科大獸醫學院為提升臺灣動物醫療品質並建立完善的寵物捐血制度，於2016年成立屏科大獸醫輸血醫學中心，該中心主任蔡宜倫說，捐血與醫療是息息相關，但犬貓捐血主要是取決於飼主的意願，又並非每個飼主都會遭遇需血事件，因此這些年來，中心仍是努力的對飼主推廣，希望能帶著犬貓來成為「熱血勇士」，進而救助更多的需血犬貓。

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犬貓需輸血需求遠多於捐血量，縱使如屏科大量能，仍會常出現血荒，蔡宜倫說，貓的血型與人比較相近，包括A、B及AB等3種，但在犬的部分就相對複雜多達8種的血型，因此有時縱使血庫有血，也不見得能使用。

蔡宜倫指出，他們引進國外的標準建立國內這套動物輸血系統，但包括從冷藏血液的溫度及運送的溫度，都是通通測試過一遍，擁有完善資料庫，至於大眾最關心的標準，則是犬的部分需達18公斤以上的1至8歲犬，貓則為3.7公斤以上的1至8歲貓，保存期限仍只有4到5週，且獸醫輸血醫學中心會訂得比較嚴格，兩次捐血間隔也拉得比較長。

蔡宜倫表示，人醫捐輸血制度是歷經許多年才逐步建立起完整且嚴謹的標準，而動物捐輸血這方面，期盼及早擁有一套完善且具人性的安全模式。以寵物為捐血對象，不僅能讓主人與寵物彼此更有共識，有安全感，也能避免動物捐血過程中的不舒服，而這些努力，都是建立在同理心與動物福祉基礎上的實踐；獸醫教學醫院則表示，在坊間要價5千元左右的血檢，若成為捐血犬貓是全面免費，也盼能讓更多的犬貓投入捐血犬貓行列。

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