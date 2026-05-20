獨自搭計程車怎自保？ 她被運將「一句話」嚇壞 網狂推這2招

夜間搭乘計程車，示意圖。（資料照）

獨自搭車務必提高警覺！一名女子在社群發文透露，日前深夜搭乘計程車回家，向司機報上住家地址後，對方竟然突兀地追問：「這是妳家嗎？」讓她瞬間寒毛直豎，貼文一出立刻引發網友熱議。

一名女網友近日在Threads 發文表示，自己晚上搭乘計程車準備回家，上車後向司機報完地址，不料對方卻突然詢問「這是妳家嗎？」，讓她當場愣住並反問「有什麼問題嗎？」司機僅表示，如果那是她家，希望她可以直接報路。不過原PO仍選擇請司機依照導航行駛。

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原PO指出，當時下雨又是大晚上，一個女生自己搭計程車，不管司機出於什麼目的，這種問法都很讓人緊張，「誰知道你要幹嘛？為什麼這樣問？」因此她立刻拍下車牌傳給另一半，對方馬上打電話陪她直到返家為止。她坦言，自己到家後還跑到三樓陽台確認計程車是否已離開，同時驚恐直呼「下次給附近的超商地址好了不然好可怕。」

這段餘悸猶存的經歷曝光後，隨即引發大批女性網友共鳴，許多過來人紛紛在社群上傳授防狼妙招，其中最受推崇的便是「超商下車法」。網友建議，設定目的地時一律只報住家附近的超商，不僅能徹底避免私密住址外洩，下車後還能先在店內觀察有無被尾隨。

此外，「假裝講電話」也是必備技能，上車後可以假裝與家人通話，刻意大聲報出「車牌號碼、車隊名稱」及「我再5分鐘就到了，你先下樓等我」等關鍵字，讓心懷不軌的司機知道有人正精準掌握行蹤，藉此降低犯罪風險。也有人分享警政署APP的「守護安全」功能，除了可以掃描計程車駕駛的執業登記證QRCode，還能開啟並記錄定位。

不過，這起引發恐慌的事件也釣出專業的車隊司機出面喊冤。運將澄清，部分計程車隊在職前教育訓練中，其實會特別叮囑駕駛，若深夜載到落單女性乘客、且目的地是偏遠或昏暗巷弄時，可以適度詢問以確認乘客能安全進家門，並在下車時用車燈幫忙照明，因此該名司機的提問可能純粹是基於善意或路況考量。

他也強調，現今大型車隊皆有GPS全程定位系統，若民眾遇上危險，後台皆能調閱行車紀錄，呼籲大眾善用車隊APP叫車以確保安全。

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