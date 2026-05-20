新北小將女子棒球、男女手球奪3冠 市政會議表揚

新北市復興國小女子手球隊在「全國中小學師生手球錦標賽」奪冠，新北市長侯友宜在市政會議表揚。（記者賴筱桐攝）

新北市德音國小女子棒球隊、成州國小男子手球隊及復興國小女子手球隊，分別在「114學年度國小棒球運動聯賽軟式女子組」及「全國中小學師生手球錦標賽」奪冠，新北市長侯友宜今（20）日在市政會議表揚3校冠軍隊伍，並頒發培訓金獎勵。

侯友宜表示，新北市長期重視學生體育發展，德音國小女子棒球隊連續2年拿下全國冠軍，展現穩定實力與扎實訓練成果；成州國小與復興國小手球隊在高強度競爭中突破重圍，靠團隊默契與永不放棄的精神爭取最高榮耀，每座冠軍背後，都是孩子們日復一日努力訓練累積的成果。

請繼續往下閱讀...

德音國小女子棒球隊在冠軍戰一開賽展現強大氣勢積極進攻，透過穩定守備與流暢傳導，掌握比賽節奏，最終以7比0完封對手苗栗縣通霄國小，成功締造2連霸。

德音國小女子棒球隊總教練耿鈺真指出，從平時基本功訓練、默契培養到比賽臨場調整，每位選手都全力投入。隊長王楀捷說，隊友每天一起練習、互相鼓勵，比賽雖然很緊張，但大家都努力堅持，拿到冠軍真的好開心！感謝教練和隊友一路陪伴，這份榮耀屬於全隊。

成州國小男子手球隊展現驚人氣勢，在14支勁旅中一路挺進冠軍戰，迎戰傳統強隊台中市大新國小，比賽過程攻防節奏快速激烈，球員們靠緊密防守與果敢切入，多次瓦解對手攻勢，最終以23比19奪冠。

成州國小手球隊教練劉書瑋表示，比起勝負，孩子們在逆境中不放棄的態度更讓他感動，即使比分膠著，大家仍選擇相信彼此、勇敢往前衝，那份拚到底的氣勢非常珍貴。隊長陳祁紘提到，「只要不放棄，真的有機會創造奇蹟。」

復興國小女子手球隊冠軍戰遭遇強敵台中市大新國小，面對高張力的比賽節奏，球員們展現絕佳團隊默契與戰術執行力，靠靈巧傳導與關鍵射門，以11比7獲得冠軍。

復興國小女子手球隊教練李政翰說，即使比分拉鋸，孩子們仍然積極進攻、冷靜判斷，展現極強韌性與抗壓力，令人感動。隊長李芸昕也分享，賽前全隊互相打氣、彼此鼓勵，希望把平時訓練成果完整發揮，大家在場上一直提醒彼此穩住節奏，最後成功突破對方防線、拉開比分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法