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    首頁 > 生活

    借書賺點數！桃市圖年中回饋2倍送 加碼兌換果陀音樂劇票

    2026/05/20 10:00 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市立圖書館推出「桃市圖年中感恩大回饋」活動，歡迎民眾借書。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館推出「桃市圖年中感恩大回饋」活動，歡迎民眾借書。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館推出「桃市圖年中感恩大回饋」活動，自即日起至31日辦理閱讀存摺借閱點數2倍送、Facebook留言抽神秘好禮，以及限量果陀音樂劇票券優惠兌換，其中「生命中最美好的5分鐘及「深夜小狗神祕習題」兩部作品，配合感恩月限時優惠，原本需閱讀存摺400點兌換，如今只需200點，搭配點數2倍送，等於100點就可兌換。

    其中，「生命中最美好的5分鐘」將於5月23、24日於桃園展演中心演出，以音樂與奇幻穿越元素探討人生選擇、夢想與愛情；「深夜小狗神祕習題」於8月1、2日登場，透過細膩視角描繪少年成長、親情陪伴與理解溝通。

    除藝文票券優惠外，活動期間民眾每借閱1本書即可獲得2點閱讀存摺點數；同時，只要於桃園市立圖書館Facebook指定貼文下，標註1位好友、推薦1本好書並分享推薦理由，即可參加抽獎，有機會獲得神秘小禮，活動詳情及報名資訊，後續將公布於桃園市立圖書館官方Facebook及相關平台。

    市立圖書館指出，此次活動除希望吸引更多年輕族群參與圖書館活動外，也期待透過閱讀與表演藝術的結合，逐步形塑桃園成為兼具閱讀力與文化力的幸福城市。

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