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    520來場浪漫邂逅！內政部單身聯誼帶你走進國家公園 今午開搶

    2026/05/20 09:49 記者林哲遠／台北報導
    內政部今年度「遇見心動時」單身聯誼活動將於5月20日中午12時開放網路報名。（內政部提供）

    內政部今年度「遇見心動時」單身聯誼活動將於5月20日中午12時開放網路報名。（內政部提供）

    迎接一場浪漫邂逅，內政部今年度「遇見心動時」單身聯誼活動將於5月20日中午12時開放網路報名。今年活動足跡遍布全台各地，共推出14梯次，合計1120個名額，更首度結合雪霸、墾丁及太魯閣國家公園壯麗地景，規劃沉浸式自然體驗，讓參加者在無壓力的芬多精環繞下放鬆互動，收穫最真誠的友誼與愛情。

    內政部說明，為鼓勵年輕朋友踴躍參與，內政部實質補助2成活動費用，1日遊參加者僅需繳1440元，2日遊則為4160元，提供安全、優質且高CP值的政府公辦交友環境。另外，凡報名成功的參加者，均可獲得一場免費的「線上形象講座」，由專業導師協助提升自信與溝通技巧，讓大家在實體活動中展現最佳個人魅力。

    內政部強調，透過政府公辦聯誼，能提供單身男女一個實體互動的契機，各梯次名額有限，歡迎年滿18歲、在台設有戶籍的單身朋友踴躍參與。詳細梯次資訊可至「內政部115年『遇見心動時』單身聯誼活動」專屬網頁（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）查詢。給自己一個心動的機會，在這個夏天，與對的人在美景中相遇。

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