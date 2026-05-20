豐原醫院醫護人員用一面「家的牆」 陪伴泰籍病患走完人生最後一程

豐原醫院將泰籍病患家屬傳來的家庭照片與孩子畫作，列印張貼在加護病房玻璃上，形成一面「家的牆」，陪伴病患走完人生最後一程。（豐原醫院提供）

一名獨自在台工作的泰國籍男性移工，日前左側大腦中動脈梗塞緊急入住豐原醫院加護病房，護理團隊除提供臨床照護外，並主動結合社工及翻譯人員，安排多次視訊會議，讓病患在泰國的家屬能即時了解病情並參與醫療討論，並將家屬透過通訊軟體傳來的家庭照片與孩子畫作，列印張貼在加護病房玻璃上，形成一面「家的牆」，陪伴病患走完人生最後一程。

豐原醫院表示，該名泰國籍病患因左側大腦中動脈梗塞緊急入住加護病房，並出現右側肢體無力及意識改變等症狀，因腦水腫持續惡化並產生中線偏移，經醫療團隊評估後緊急為病人進行顱骨減壓手術，以降低顱內壓力並穩定病情。

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加護病房護理長王麗雯表示，因病患隻身在台工作，家屬皆在泰國，且雙方存在語言差異，使病情說明與醫療決策過程面臨跨國溝通挑戰，護理團隊除提供臨床照護外，並主動結合社工及翻譯人員，安排多次視訊會議，讓家屬能即時了解病情並參與醫療討論。

在一次視訊過程中，家屬透過通訊軟體傳來家庭照片與孩子畫作，表達對病人的關心，護理團隊隨即列印並張貼在加護病房玻璃上，形成一面「家的牆」，作為病人的情感支持，但隨著病情發展，家屬決定不再進行進一步侵入性治療，以減輕病患痛苦，該病患最終在醫護人員照護及家屬遠距陪伴下，平靜走完人生最後一程。

王麗雯表示，台灣外籍人口逐年增加，跨國與跨語言照護需求持續提升，護理人員除專業醫療技術外，在溝通協調與人文支持中也扮演關鍵角色，以協助病患及家屬在困境中做出適切決策，並完善臨終照護歷程。

隨著外籍人口逐年增加，臨床上的跨國與跨語言照護需求持續提升，醫人員扮演第一線的關鍵角色。（豐原醫院提供）

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