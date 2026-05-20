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    首頁 > 生活

    平台連署高鐵延伸屏東改採「小港潮州案」 鐵道局早已評估不可行

    2026/05/20 09:21 記者侯承旭／高雄報導
    高鐵延伸屏東改小港潮州案，鐵道局評估不可行。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東改小港潮州案，鐵道局評估不可行。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東計畫政院已敲定採「高雄案」，於台鐵高雄車站增設高鐵高雄站，並延伸至屏東六塊厝設高鐵屏東站，全案已進入二階環評；近日有民眾於公共政策平台發起提案連署，呼籲改採「小港潮州案」，從高鐵左營往南延伸至小港機場設站，再延伸至屏東潮州設站，以嘉惠更多高屏居民的需求，也可帶動台灣最南端的發展。

    核定的「高雄案」全長26.2公里，地下段18.4公里、高架7.6公里，初估經費約2500億元。

    事實上，鐵道局提出「高雄案」，就已針對其他多個替代方案性評估，其中關於「小港潮州案」，是沿著台鐵、愛河、省道台17線路廊，通過小港機場後採高架方式延伸，並在高雄大寮區跨越高屏溪在屏東潮州鎮設站。

    鐵道局報告指出，「小港潮州案」經多方檢討，高雄市中心的前金區、苓雅區並無適當路廊可供通過，恐須穿越市中心200餘棟建築，對都市環境與居民權益衝擊重大；另小港機場南側還有捷運紅線及地下石化管線等，工程條件受限，且缺乏適當設站空間，整體執行困難度極高，因此「不具推動可行性」。

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