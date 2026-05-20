雲林首場「無酒精＋全蔬食」市集 5/24虎尾田徑場見

推廣低碳永續與健康生活，雲林縣府5月24日舉辦蔬食節活動。（記者黃淑莉攝）

推廣低碳永續與健康生活，雲林縣府將在5月24日於虎尾雲林縣立田徑場舉辦蔬食節活動，現場有50攤蔬食市集、藝文音樂表演、親子氣墊樂園，邀請大家共襄盛舉體驗一日蔬食。

雲林縣府民政處長蕭德恕指出，這次活動由縣府攜手佛教慈濟慈善事業基金會、佛光山雲林講堂、虎尾天后宮及六房媽服務團隊共同舉辦，也是雲林有史以來第一場採「全蔬食、無酒精」形式的選品市集，當天每人都可獲贈50元蔬食券，活動從上午8點半至下午3點。

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雲林縣長張麗善指出，當初與相關單位討論活動時間選定5月24日，事後才發現當天竟是農曆4月8日佛誕日，非常巧合，活動現場也安排莊嚴浴佛典禮，感受到諸佛菩薩護佑，不論道教、佛教、一貫道或天主教、基督教，只要想來都可以來參加共沐佛恩，用一杯茶、一碗蔬食，一起感受蔬福生活、心靈共好的溫暖力量。

慈濟慈善基金會指出，這次活動是佛教、道教一起舉辦浴佛典禮及蔬食推廣，茹素是現在要調解身心靈平衡心態的靈方妙藥，虔誠浴佛後洗滌內心污垢，再逛蔬食市集，這麼棒的活動邀請大家來共沐佛恩。

佛光山雲林講堂慧得法師表示，浴佛是心靈的環保，蔬食是地球環保，歡迎大家5月24日也是佛誕節來虎尾參加活動。

雲林蔬食活動現場有50攤蔬食攤位。（記者黃淑莉攝）

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