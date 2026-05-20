馬偕總院長張文瀚領軍 台灣智慧醫療團隊閃耀日內瓦

馬偕總院長張文瀚（左3）擔任國家先進醫療代表隊團長。（圖由馬偕醫院提供）

第79屆世界衛生大會（WHA）期間，外交部與衛福部首度於瑞士日內瓦舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」，整合國內11家醫學中心及19家生技、資通訊廠商，共同組成台灣首支「國家先進醫療代表隊」。馬偕紀念醫院總院長張文瀚受邀擔任代表團團長，率領團隊攜12項智慧醫療創新成果登上國際舞台，展現台灣醫療科技與數位轉型實力。

此次展覽為外交部首度在WHA場邊舉辦大規模智慧醫療展覽，從展場規劃、跨機構整合到現場執行，皆由台灣醫療與產業團隊共同完成。張文瀚除統籌整合各參展單位，也全程參與籌備與協調工作，希望以最高規格向國際展現台灣醫療軟實力。

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展覽首日，張文瀚出席外交部舉辦的公衛早餐敘，與多國官員及國際公衛代表交流，隨後前往展場確認各參展單位布置情況。下午舉行國際記者會與開幕剪綵儀式，衛福部長石崇良致詞表示，「全世界都應該知道，台灣絕對不應該被排除在WHO之外。台灣有實力、有智慧，也願意為全球健康做出實質貢獻。」

晚間外交部舉辦歡迎酒會，張文瀚也與各國使節及衛生官員交流台灣臨床醫療、智慧醫療及數位轉型成果，提升台灣國際能見度。

展覽第2日聚焦AI智慧醫療議題，張文瀚與台北榮總代表及歐洲學者共同進行「爐邊談話（Fireside Talk）」，分享台灣AI智慧醫療的臨床應用與未來發展方向，吸引不少與會者關注。

此外，馬偕團隊也與國內廠商合作，在展場展示VR智慧眼鏡4D全彩互動模擬技術，提供沉浸式智慧醫療體驗。展覽期間，團隊準備印有台灣國旗標誌的「茄芷袋」贈送國際訪賓，成為現場熱門話題之一。

在「台灣之夜」晚宴中，石崇良特別點名感謝張文瀚成功整合國內醫療機構與生技產業，展現「Team Taiwan」精神。展覽最後1日，代表團也前往日內瓦大學AI Hub進行學術參訪，與當地團隊交流智慧醫療臨床研究成果，深化台歐醫療科技合作。

馬偕紀念醫院表示，此次為台灣首次於WHA場邊舉辦大型智慧醫療科技展，具有重要意義，未來也將持續透過實際行動支持台灣國際醫療外交，向世界展現台灣醫療的實力與價值。

馬偕醫院以實際行動支持台灣的國際醫療外交，並在國際舞台上展現台灣醫療的實力與價值。（圖由馬偕醫院提供）

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