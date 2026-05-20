鋒面、對流降雨 曾文水庫蓄水重回12趴

受惠於集水區降雨，曾文水庫的蓄水率微幅上升。（記者吳俊鋒攝）

受惠於鋒面以及午後對流發展等，國內規模最大的曾文水庫，集水區陸續出現降雨，水位微幅上升，蓄水率重回12%；供應民生用水的南化水庫，也重啟越域引水，挹注水情。

水利署南區水資源分署統計，本月14日起，高雄旗山溪因為降雨，川流回升，啟動甲仙攔河堰，將滿足下游農業需求後的餘裕水量進行越域引水，南化水庫6天「補水」逾195萬立方米。

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另外，高屏溪也一樣受惠於降雨，川流回升，目前高雄北送清水支援台南的水量，提升至每天10萬立方米，減少南化水庫的出水；南水分署全力調控，穩定各標的供水。

南水分署觀測，截至今天上午9點，曾文水庫的水位標高為195.68公尺，蓄水率12.11%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾7200萬立方米。

南化水庫的水位標高為164.38公尺，有效蓄水量是2422萬立方米，蓋水率在28.42%；南水分署表示，台南地區目前供水穩定、水情正常，也籲請民眾持續節約用水。

高雄旗山溪降雨，啟動越域引水，挹注南化水庫。（記者吳俊鋒攝）

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