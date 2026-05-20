身障者退化快 樂慧身障中心服務2年解困境

許媽媽（中）與小許（左）相依為命，擔心自己走了，孩子將來怎麼辦。（記者翁聿煌攝）

50歲的小許（化名）因腦部發育不全致右側肢體無力，但仍能在國中擔任工友長達30餘年才退休，近年來因身體急遽退化，他母親擔心自己走後，小許無人照料怎麼辦？在新北市樂慧身心障礙者服務中心介入服務2年後，小許每週固定3天到日照中心上課，社工為他規劃生活任務，每天在家都有事做，不僅改善他懶散的習慣，也讓許媽媽有了喘息空間，還能到教會做禮拜。

許媽媽的先生50多歲就過世，他的小兒子也在36歲就因病過世，留下小許和她相依為命，但許媽媽從不怨嘆，心想一切都是命，只要小許還平安健在，讓她不再操心，她就滿足了「他在學校當工友，幫忙送公文整理環境，跟各處室老師同仁都相處得很好，校長還曾寫卡片給他，感謝他為學校的付出，沒想到退休後一切都變了樣。

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許媽媽表示，小許一直想要結婚成家，她曾帶著小許到處相親聚老婆，但最後媳婦離家，害她母子還得為財產分配跑法院。

社會局委託陽光社福基金會所辦理的樂慧服務中心主任王晨宇表示，社工尤詩菱在接案後進入許家，在與許媽媽深度懇談後，了解案家的困境與期許，首先引進心理諮商，陪伴晤談，也幫小許透過「心理重建」克服焦慮，同時讓許媽媽了解身心障礙者的退化會比常人快，在接受此一現實後，許媽媽終於同意讓小許辦理提前退休。

此外，社工安排小許每週3天到三重區日照中心上課，許媽媽則趁此機會可以稍作喘息，社工並為小許規劃「生活任務」，約定在家要幫媽媽倒垃圾、擦桌子，甚至泡杯咖啡給媽媽喝。藉由這些活動，維繫小許身心功能，同時教他簡易的平甩功，以免常躺臥造成身體更加懶散變胖。

新北市樂慧身心障礙者服務中心，為小許規劃生活任務，在家還會幫媽媽做家事。（記者翁聿煌攝）

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