雲霧森林裡弓藝傳承！觀霧推出「泰雅山林智慧」熱烈報名中

雲霧森林裡的弓藝傳承！觀霧推出「泰雅山林智慧」熱烈報名中。（新竹分署提供）

想在海拔2,000公尺的迷霧森林中，親身體驗原住民族的狩獵智慧嗎？林業及自然保育署新竹分署將於6月28日，在觀霧國家森林遊樂區舉辦「山林智慧：泰雅弓藝之道」主題活動。主辦單位特別邀請資深泰雅族森林護管員親自授課，活動即開放網路報名，名額有限，報名連結：https://www.accupass.com/go/2026-02-Guanwu。

林業及自然保育署新竹分署指出，觀霧國家森林遊樂區坐落於新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉交界，不僅是知名的避暑勝地，更是泰雅族與賽夏族的傳統領域；新竹分署分署長夏榮生表示，泰雅族文化核心蘊含著與自然共生的價值觀，本次活動特別由在地族人親自詮釋，除了實踐「文化詮釋權回歸族群」的精神，更期盼透過實作與交流，讓傳統知識為當代環境教育帶來新的啟發。

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活動特別邀請新竹分署資深泰雅族森林護管員「瓦蛋（李正雄）」擔任導師。課程將深入解析泰雅族傳統獵弓（Bhoni）與箭（Bnenu）的奧秘，包含竹木材料的挑選心法、國內外弓箭構造的力學比較，以及傳統維護技巧。

參與民眾不僅能領略原住民如何利用天然植物「薯榔」的單寧酸進行防腐與強化，現場更安排了實作射箭體驗。在講師的專業指導下，學員將學習持弓姿勢、呼吸節奏與放箭時機，從專注的身體感知中，體會當代族人如何延續並轉化這份珍貴的傳統智慧。

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