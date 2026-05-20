天熱蛇變多 屏東村長拜訪村民還得幫抓蛇

屏縣九如鄉東寧村長朱文財（中）英勇抓蛇，九如鄉長藍聰信（左）、鄉民代表黃顯樑（右）也佩服他。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

天氣逐漸進入夏季型態，蛇類活動力增強，出沒頻率明顯提高，屏東縣九如鄉東寧村長朱文財和九如鄉長藍聰信等人，近日一同在拜訪鄉親時，突然聽到村民大喊「家裡有蛇！」，全場緊張氣氛驟升，在眾人趕蛇之時，村長朱文財三兩下就把這隻臭青母抓起來，全場鼓掌喝采。其實當天稍早之前，朱文財也幫別村村民抓了一條眼鏡蛇。

九如鄉長藍聰信今（20）日表示，事情發生在星期一（18日）下午4點多，他與村長朱文財、鄉民代表黃顯樑一同下鄉拜訪鄉親，就在東寧村突然接到鄉親緊急反應「家裡有蛇出沒！」，現場氣氛瞬間升溫，大家在現場都捏了一把冷汗，眾人控制緊張情緒加入趕蛇行列，說時遲那時快，突然一瞬間蛇就從屋裡跑了出來，還好朱文財村長用了一把傘一根棍子兩三下就把這隻「臭青母」制伏，再徒手抓起來，協助解除危機，鄉親大大鬆一口氣。

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朱文財村長其實是地方有名的「抓蛇達人」，早在18日上午就幫別村的村民抓了一隻眼鏡蛇。

不過，九如鄉長藍聰信也提醒鄉親，遇蛇入侵仍應避免自行處理，以免發生危險，可撥打119或1999，系統接獲通報後會轉給委外廠商處理，平日大家也應保持環境整潔，減少蛇類藏匿空間。

屏縣九如鄉東寧村長朱文財（中）拜訪村民還幫抓蛇。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

屏縣九如鄉東寧村長朱文財拜訪村民還幫抓蛇，被封「抓蛇達人」。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

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