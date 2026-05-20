為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天熱蛇變多 屏東村長拜訪村民還得幫抓蛇

    2026/05/20 08:43 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣九如鄉東寧村長朱文財（中）英勇抓蛇，九如鄉長藍聰信（左）、鄉民代表黃顯樑（右）也佩服他。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

    屏縣九如鄉東寧村長朱文財（中）英勇抓蛇，九如鄉長藍聰信（左）、鄉民代表黃顯樑（右）也佩服他。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

    天氣逐漸進入夏季型態，蛇類活動力增強，出沒頻率明顯提高，屏東縣九如鄉東寧村長朱文財和九如鄉長藍聰信等人，近日一同在拜訪鄉親時，突然聽到村民大喊「家裡有蛇！」，全場緊張氣氛驟升，在眾人趕蛇之時，村長朱文財三兩下就把這隻臭青母抓起來，全場鼓掌喝采。其實當天稍早之前，朱文財也幫別村村民抓了一條眼鏡蛇。

    九如鄉長藍聰信今（20）日表示，事情發生在星期一（18日）下午4點多，他與村長朱文財、鄉民代表黃顯樑一同下鄉拜訪鄉親，就在東寧村突然接到鄉親緊急反應「家裡有蛇出沒！」，現場氣氛瞬間升溫，大家在現場都捏了一把冷汗，眾人控制緊張情緒加入趕蛇行列，說時遲那時快，突然一瞬間蛇就從屋裡跑了出來，還好朱文財村長用了一把傘一根棍子兩三下就把這隻「臭青母」制伏，再徒手抓起來，協助解除危機，鄉親大大鬆一口氣。

    朱文財村長其實是地方有名的「抓蛇達人」，早在18日上午就幫別村的村民抓了一隻眼鏡蛇。

    不過，九如鄉長藍聰信也提醒鄉親，遇蛇入侵仍應避免自行處理，以免發生危險，可撥打119或1999，系統接獲通報後會轉給委外廠商處理，平日大家也應保持環境整潔，減少蛇類藏匿空間。

    屏縣九如鄉東寧村長朱文財（中）拜訪村民還幫抓蛇。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

    屏縣九如鄉東寧村長朱文財（中）拜訪村民還幫抓蛇。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

    屏縣九如鄉東寧村長朱文財拜訪村民還幫抓蛇，被封「抓蛇達人」。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

    屏縣九如鄉東寧村長朱文財拜訪村民還幫抓蛇，被封「抓蛇達人」。（圖由九如鄉長藍聰信提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播