台東縣府首度啟動嬰幼兒場所空品巡檢 改善室內空氣品質

台東縣環保局推動室內空氣品質巡檢輔導作業。（台東縣府提供）

台東縣環保局本月起攜手縣府社會處與教育處等單位，針對托嬰中心、親子館及幼兒園推動室內空氣品質巡檢輔導作業，透過系統性規劃與跨單位行政資源整合，共同守護嬰幼兒成長場域的呼吸健康，打造更安全、健康的室內環境。

縣政府表示，台東縣空氣品質已連續12年榮獲空氣品質最佳縣市，但現代人每日約有80%至90%的時間處於室內空間，若室內通風換氣不良，容易造成二氧化碳及其他污染物累積，進而增加呼吸道感染、過敏及心血管疾病風險，對嬰幼兒、高齡者等敏弱族群健康影響尤為明顯。因此，將托嬰中心、幼兒園、親子館等敏弱族群生活場所列為重點輔導對象，強化轄內室內空氣品質管理，全面提升縣民健康生活環境。

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環保局指出，今年首度結合社會處及教育處共同推動敏弱場所室內空品巡檢工作，建立跨局處合作機制，透過系統性盤點、巡檢輔導與追蹤方式，逐步完善縣內敏弱族群場所室內空氣品質管理制度。其中，社會處協助盤點托嬰中心、親子館等托育機構，教育處則共同推動轄內幼兒園巡檢輔導。

環保局同步規劃「敏弱族群室空普查短、中、長期推動策略」，目標5年內完成全縣近200家敏弱場所室內空品全面健檢，協助場所將二氧化碳濃度維持於標準參考值以下，亦逐步設置室內空品監測看板，使空氣品質可視化，建構更完善的管理網絡。

今年度巡檢作業預計於5月至7月間辦理，環保局將派員攜帶二氧化碳直讀式儀器至現場進行量測，協助場所即時掌握室內通風狀況，同時提供空調換氣、環境維護及管理改善等專業建議，強化場所自主管理能力。

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