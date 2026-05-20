防蚊蟲、鼠患強化環境衛生 花蓮市持續環境清消

隨著時序進入夏季，氣溫節節攀升，花蓮市公所為防範病媒蚊、鼠類及各類環境害蟲孳生，自三月起即啟動全市大規模環境消毒作業。（市公所提供）

隨著時序進入夏季，氣溫節節攀升，花蓮市公所為防範病媒蚊、鼠類及各類環境害蟲孳生，自三月起即啟動全市大規模環境消毒作業。市長魏嘉彥在國治里長林建岐、國威里長胡維鴻陪同下，前往民國路與和平路口視察清潔隊清消實況，強調公所將採取清溝、噴藥及鼠害防治等多管齊下，為市民營造乾淨、安全的居住品質。

花蓮市公所今指出，環境消毒作業已自今年三月起陸續於花蓮市各里展開，並依據各區域環境特性與需求，加強病媒蚊、蟑螂及老鼠等環境害蟲防治工作，盼能提前降低害蟲密度，避免夏季高溫及降雨後病媒蚊大量孳生，降低病菌傳播風險，守護市民健康與生活品質。

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花蓮市公所清潔隊表示，環境消毒作業進行期間，難免會對周邊居民造成些許不便，敬請市民朋友多多體諒與配合，共同維護整體環境衛生與公共健康；而消毒過程中，可能會有蟑螂、老鼠等害蟲因藥劑作用而自水溝或陰暗處竄出，此為正常現象，民眾無須驚慌，待藥劑持續發揮作用後，即可有效降低害蟲密度，進一步改善環境衛生品質。

魏嘉彥指出，近期氣候變化大且氣溫升高，正是病媒蚊與害蟲繁殖活躍期，市公所清潔隊針對市區各街道路口、排水溝進行除草、清疏及投藥作業，特別加強撲殺附著於溝壁的害蟲，提前降低害蟲密度，藉此防範夏季傳染病傳播風險。魏嘉彥也提醒，消毒作業期間，若因藥劑作用導致溝渠內的老鼠、蟑螂竄出，屬正常現象，請市民無須驚慌。

除了公部門的行政作為，魏嘉彥更呼籲市民朋友響應「環境整頓」自主管理，平時應落實居家周邊的巡檢，特別是積水容器的清除，並妥善管理垃圾與廚餘，切斷病媒孳生源。清潔隊亦對作業期間造成的不便表達歉意，期盼透過市府與民眾攜手合作，共同維護市容整潔，降低登革熱等傳染疾病風險。

隨著時序進入夏季，氣溫節節攀升，花蓮市公所為防範病媒蚊、鼠類及各類環境害蟲孳生，自三月起即啟動全市大規模環境消毒作業。（市公所提供）

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