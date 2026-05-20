賴清德宴請巴拉圭總統吃台南味 阿霞飯店公布「貝尼亞餐」完整菜單

阿霞飯店招牌拼盤。（擷自「尋真台南菜天公廟本店」官方臉書）

總統宴客菜也能吃得到！阿霞飯店近日因接待賴清德設宴款待巴拉圭共和國總統貝尼亞，引發網友熱議，不少人敲碗想問「總統國宴菜到底吃不吃得到？」阿霞飯店也選在520總統就職2週年，公布「貝尼亞餐」完整菜單，民眾現在「吃得到、也訂得到」。

阿霞飯店在社群發文表示，「謝謝總統，於5月9日選擇台南。」當天由賴清德總統於店內設宴款待巴拉圭共和國貝尼亞總統一行，而席間端出的國宴菜色，其實並非特別為1席而設，而是阿霞飯店近1甲子的經典手路菜。

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阿霞飯店強調，這套宴客菜代表的是台南人的款待文化，從開胃拼盤到飯後甜湯，共8道料理，道道都是台南味世代相傳。這次曝光的菜單，包括「尋真招牌拼盤」、「蟹肉海鮮羹」、「避風塘金沙肋排」、「招牌紅蟳米糕」、「五柳枝時鮮魚」、「花菇鮑魚燉雞盅」、「寶島時令鮮果」以及「經典傳統甜湯」，兼具台菜澎湃氣勢與府城辦桌風味。

其中，紅蟳米糕更被不少老饕視為阿霞飯店鎮店招牌，濃郁蟹香與糯米油飯融合，是許多台南人婚宴、喜慶宴客指定菜色；五柳枝則展現傳統台菜酸甜工法，象徵年年有餘，也讓整桌國宴更有台灣味。

阿霞飯店同步宣布，即日起推出「總統系列」餐宴，分為「總統賞味」個人套餐，以及「總統國宴」10人桌菜兩種規格。由於多道料理需提前備料、費工製作，提醒民眾最好提早預訂，避免久候撲空。

賴清德總統款待巴拉圭共和國總統貝尼亞，阿霞飯店招牌紅蟳米糕。（擷自賴清德臉書）

賴清德總統款待菜色之一，蟹肉海鮮羹。（擷自賴清德臉書）

賴清德總統款待菜色之一，花菇鮑魚燉雞盅。（擷自賴清德臉書）

賴清德總統（左）向巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）介紹台灣味。（擷自賴清德臉書）

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