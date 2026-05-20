「孔廟第1排」旅店亮相 子曰南商文旅暑假開幕搶攻台南旅宿市場

位於「孔廟第1排」的子曰南商文旅成台南新亮點。（記者洪瑞琴攝）

「孔廟第1排」旅宿新亮相！位於台南孔廟對面的「子曰南商文旅」，近日掛起大型招牌展開試營運，在府城街景中特別吸睛。這間由台南高商委外經營的新旅店，預計今年暑假正式開幕，可望成為台南旅宿市場最新話題。

「子曰南商文旅」前身為「劍橋南商文教會館」，最大特色就是坐擁「孔廟第1排」絕佳位置。旅客走出門，就是全台首學孔廟紅牆與古意盎然的府中街景，濃厚文化氛圍迎面而來。周邊更串聯台南市美術館、國立台灣文學館與國華街商圈等熱門景點，不論是古蹟巡禮、文青散策或美食之旅，都具備極高便利性。

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旅店名稱中的「子曰」，靈感就來自孔子經典語錄，希望呼應孔廟深厚的歷史文化底蘊，並以「有朋自遠方來，不亦樂乎」作為品牌精神，將儒學文化轉化為旅宿特色，希望旅客不只是來住宿，更像走進一場融合台南歷史、人文與生活感的文化體驗。

台南高商校長林聰明表示，此案由府城商旅得標經營，由於內部整修工程包含機電設備更新、空間優化等項目，施工期較長，如今已進入試營運階段。 旅店結合孔廟文化意象，命名為「子曰南商文旅」，希望成為台南文化觀光的新亮點，同時也提供南商學生實習場域，創造產學合用價值。

子曰南商文旅內部重新整修，窗外就是孔廟綠意。（南商提供）

子曰南商文旅結合儒學文化意象。（南商提供）

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