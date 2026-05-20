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    首頁 > 生活

    「地蕊」、「像眼膜的綠豆粉粿......」南投媳婦日常觀察引在地人熱議

    2026/05/20 08:00 記者陳鳳麗／南投報導
    南投市長張嘉哲曾在臉書介紹南投特有的「綠豆粉粿」，看起來有幾分像「眼膜」。（圖擷自南投市長張嘉哲臉書）

    南投市長張嘉哲曾在臉書介紹南投特有的「綠豆粉粿」，看起來有幾分像「眼膜」。（圖擷自南投市長張嘉哲臉書）

    1名從台北嫁到南投7年的網友，在Threads列出「愛逛家樂福……」等7點日常觀察心得，網友補充極為熱烈，很多人認同「家樂福就是南投的百貨公司」，有人說「第一次看到綠豆粉粿，感覺超像眼膜的！」也有人分享「南投人東西掉了會說地蕊」、「去南投指的是南投去市區」。

    從台北嫁到南投7年的網友「nisa163cm45kg」，在Threads貼文列出她在南投生活的日常觀察，發現南投人愛拜拜、家門前一定要種東西、蚊子特多、愛逛家樂福、去市區會說去街上、冰箱有吃不完的包仔粿、很早就會洗好澡。

    這位南投媳婦的日常觀察，引起網友很多共鳴，有10萬多人次瀏覽，網友留言回應也很熱烈，外地人對「包仔粿」很有興趣，有的人則說南投、草屯的長輩，還喜歡吃紅薯、草仔粿，還有「白雪酥」。有網友則對南投獨有的「綠豆粉粿」印象深刻，笑說「第一次看到，感覺超像眼膜！」

    「喜歡逛家樂福」引起最多回響，有土生土長的南投人說，「家樂福就是南投的百貨公司」、「高中時代約會還選在家樂福的金石堂」，有網友則說「有家樂福逛已經很幸福了」。

    從外地到南投生活的人，對南投人東西掉了說「地蕊」而不是「辣蕊」印象深刻，有人則認同小黑蚊很多，並分享小黑蚊只叮她這個外地嫁來的媳婦，婆家說「牠們還不認識你」。

    從台北嫁來南投7年的媳婦，在Threads分享她的南投日常觀察，引起很多共鳴。（圖擷自「nisa164cm45kg」Threads貼文）

    從台北嫁來南投7年的媳婦，在Threads分享她的南投日常觀察，引起很多共鳴。（圖擷自「nisa164cm45kg」Threads貼文）

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