高市打造三大防洪調節機制 整體滯洪量達1575萬噸

鋼鐵業新建廠房超過2公頃，依出流管制規定增設滯洪池。（記者陳文嬋攝）

汛期來臨，高雄市水利局建構三大防洪調節機制，除了現有5處湖泊與水庫，並打造26座滯洪池，完成41處大型開發案設置滯洪池，整體滯洪量達1575萬噸，三位一體整合運作，提升城市防洪韌性。

水利局推動滯洪池、天然湖泊與水庫、出流管制計畫，建構三大防洪調節機制，其中5處天然湖泊與水庫，包括澄清湖、觀音湖、美濃湖、阿公店水庫、鳳山水庫，蓄洪量1001萬噸，並打造26座滯洪池，蓄洪量499萬噸。

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水利局也盤點2公頃以上大型開發案，依照出流管制相關法規，完成增設41處滯洪池，將可提供75萬噸滯洪量，降低土地開發對周邊排水環境造成衝擊，另有14件新開發案完成核定，目前尚未開工列管中。

此外，水利署去年修正開發案適用出流管制規定，一般開發案件門檻由2公頃下修為1公頃，都市計畫區內新建建築物則下修為0.2公頃，並訂有1年緩衝期，預計今年9月3日正式上路，屆時將增加更多滯洪量。

依據水利法規定，開發單位應提出出流管制計畫書，若於出流管制計畫書核定前，逕行辦理土地開發利用者，開罰30萬至150萬元，並勒令停止開發利用；經主管機關勒令停止開發利用而不遵從者，得按次處5萬元至10萬元罰鍰，並得沒入使用設施或機具。

水利局表示，隨著開發案件逐年增加，將持續辦理查核及監督管理，督促開發單位善盡維護責任，確保設施於豪雨期間能正常運作，發揮滯洪減洪功能。

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