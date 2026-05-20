新北犬貓絕育補助即起開放 公犬貓補助600元、母1200元

動保處指出，市府提供犬貓絕育補助，公犬貓公性每隻補助600 元、母犬貓補助1200元。（新北市動保處提供）

犬貓未絕育所衍生的健康風險不容忽視，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，犬貓若未絕育，罹患子宮蓄膿及乳腺腫瘤等疾病風險將大幅提高，為有效落實源頭減量並強化飼主責任，市府提供犬貓絕育補助，即起已開放申請，設籍新北市的飼主、自新北市公立動物之家認養犬貓的民眾，於合作特約醫院完成絕育手術後即可依規定申請費用補助，詳情可上新北市動物絕育管理系統。

動保處指出，市府提供犬貓絕育補助，公犬貓公性每隻補助600 元、母犬貓補助1200元，申請補助前需完成3步驟，包括須確認寵物已完成晶片植入與寵物登記、具備一年內有效的狂犬病預防注射證明；另外，新北市推動「責任飼主制」，申請人需先至「新北市動物絕育管理系統」參與線上教育課程並取得「飼養寵物認證卡」，才具備補助資格。

請繼續往下閱讀...

動保處說，飼主可於手術完成後14天內，透過線上系統直接上傳資料申請，縮短審核等待時間，今年度補助申請期限至11月30日止，經費用罄將提前截止，提醒請符合資格的飼主儘速帶寵物前往特約動物醫院進行手術，相關合約醫院名單與申請細節，可至「新北市政府動物保護防疫處」官網或「新北市動物絕育管理系統」查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法