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    首頁 > 生活

    520碰上天赦日！命理師曝「黃金10小時」求財法

    2026/05/20 07:42 記者張軒哲／台中報導
    520天赦日是文殊菩薩的生日，是求財、補財庫的最佳時機。（記者張軒哲攝）

    520天赦日是文殊菩薩的生日，是求財、補財庫的最佳時機。（記者張軒哲攝）

    今天5月20日迎來今年第3個天赦日，恰巧也是文殊菩薩的生日，是求財、補財庫的最佳時機。民俗上向玉皇大帝懺悔、祈求赦罪的日子，也被視為補財庫、求好運的好日子，台中「名門易理」命理學博士民俗專家楊登嵙指出，清晨5點至下午3點是最佳的祭拜時間，想要求財、轉運的朋友要把握機會，另外，這天忌諱殺生。

    楊登嵙表示，天赦日祭拜供品可準備清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花等，搭配天公金、福金、壽金、刈金和補運錢等金紙。

    楊登嵙表示，祭拜時向玉皇大帝稟報姓名、年齡、生日、住址，念出手寫懺悔文，懇求開恩赦罪，再將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化、並將桂圓敲碎，連同外殼投入金爐，12顆帶殼桂圓是象徵一年12個月破繭而出。

    民俗學家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，天赦日求天公赦罪、補財庫，其實是近年才創造出來的新民俗，天赦日原本即存在，但並沒有吃素、懺悔、解厄、補財庫等習俗，近年來在各界推波助瀾下逐漸成為新民俗，其實不要做壞事，就無需赦罪，多行不義，求天也沒用。

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