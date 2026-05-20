中埔穀倉市集5/23、5/24登場 街頭藝人秀週末Chill一夏

中埔鄉農會「穀倉市集」5月23、24日登場，安排街頭藝人表演。（中埔鄉農會提供）

嘉義縣中埔鄉農會5月23日、24日在中埔穀倉農創園區舉辦「穀倉市集」，超過20家特色店家設攤或一日限定販售，以及街頭藝人輪番登台特技表演、演唱膾炙人口歌曲，讓民眾炎炎夏日到中埔賞荷花、逛穀倉市集，Chill一夏。

此次市集在老倉庫室內空間舉辦，讓遊客、親子家庭能在舒適空間內漫步、孩子安心「放電」；市集集結逾20間特色店家，包括Sylvia身心靈SPA、島作源溯、雅園．樹石藝、琦麗世界-水晶礦石編織、米球球、予晶銅行、一顆蛋的午後、L&H studio、豆優烘焙坊、霧光飾界、謝侑廷直播拍賣、中埔鄉農會特用作物（藥草）產銷班第十班、陸氏茶作 Lu's Tea Works、世嵵梅酒、九九義式冰淇淋、衣。衫 THIRTEEN.103等特色攤位。

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中埔鄉農會表示，市集還安排街頭藝人限時大秀，週六下午1點半至4點半，由嘉義發跡的超人氣雙人組合「阿緯與栢恩」，帶來搞笑喜劇融合高難度雙人特技、三角體與酷炫的大環演出；週日下午1點半至4點半，由太魯閣族創作歌手「小芋」接力登場，她擁有具辨識度的中性迷人聲線，擅長將R&B與流行元素混搭，音樂風格質感與溫度兼具。

「穀倉美術館」即日起到5月31日同步展出水上鄉成功國小六年級師生的畢業藝術聯展「成功的美感印記」，展出70件版畫、書法、紀錄校園與家鄉溫暖風景的攝影創作。

中埔鄉農會穀倉市集，本週末在穀倉農創園區老倉庫內舉辦。（中埔鄉農會提供

穀倉市集安排街頭藝人表演喜劇結合特技表演。（中埔鄉農會提供）

太魯閣族創作歌手「小芋」將在本週末於穀倉市集登台演唱。（中埔鄉農會提供）

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