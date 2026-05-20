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    名間交流道雙向入口匝道 5/25~5/28夜間封閉施工

    2026/05/20 06:39 記者張協昇／南投報導
    國道3號名間交流道雙向入口匝道，5月25日至28日夜間封閉施工。（資料照）

    國道3號名間交流道雙向入口匝道，5月25日至28日夜間封閉施工。（資料照）

    用路人注意了！國道3號名間交流道雙向入口匝道，為辦理瀝青混凝土路面整修工程，5月25日（星期一）至5月28日（星期四）共計4天，每日夜間9時至翌日清晨6時封閉施工，由於名間交流道車流量大，高速公路局中區養護工程分局（簡稱中分局）籲請用路人提前規劃改道行駛，避免壅塞。

    高公局中分局指出，封閉施工期間，建議用路人改道行駛路線如下：原欲從南向入口進入車輛，可走台3線彰南路，經員集路、 名竹路、 南雲路、集山路一段，上國道3號竹山交流道；原欲從北向入口進入車輛，可走台3線彰南路，經彰南路一段、南崗路一段、南崗路二段、福岡路一段、 環河道路，上國道3號南投交流道。

    高公局提醒駕駛人行經交通管制區域請減速慢行，並依指示牌面及施工單位所設牌面行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利。如遇雨天，則順延擇日同時段實施，呼籲用路人上高速公路前注意相關路況，提前應變或避開施工壅塞路段，行駛途中也請注意國道資訊可變標誌（CMS）、收聽警察廣播電臺，或查詢高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw或1968App，以瞭解最新施工路況。

    名間交流道北向入口匝道封閉，改道南投交流道路線圖。（高公局提供）

    名間交流道北向入口匝道封閉，改道南投交流道路線圖。（高公局提供）

    名間交流道南向入口匝道封閉，改道竹山交流道路線圖。（高公局提供）

    名間交流道南向入口匝道封閉，改道竹山交流道路線圖。（高公局提供）

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