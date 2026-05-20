05/20 各報重點新聞一覽

賴清德總統今將發表就職兩週年談話。據悉，賴將提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。（資料照）

自由時報

就職2週年 揭3執政核心 賴籲朝野拒絕紅色統戰

賴清德總統今將發表就職兩週年談話。據悉，面對當前威權擴張與朝野對立等並行挑戰，賴將提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向，呼籲朝野面對外部威脅要有共同底線，明確拒絕「以和平包裝統一」的紅色統戰攻勢，同時宣示規劃投入產業振興，並拋出少子化對策等。

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馬文君提案凍結國造潛艦後續艦預算 台船工會譴責：不惜上街頭抗議

國民黨立委馬文君提案凍結海軍司令部所編列「國造潛艦第三階段後續艦籌建」上百億元預算，台船工會昨嚴厲譴責。理事長張益得指出，此舉無疑為台船承造後續艦進度投下了極大的變數，不排除串連相關產業及勞工團體走上街頭，喚起有國防意識的全民抵制阻礙國防發展的政黨及民代。

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唾液快篩陽性、拒測直接逮捕 毒駕預防性羈押 5天送辦335件

警政署昨召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，強調去年底引進「唾液毒品快篩試劑」執法後，本月十三日再修正「查緝毒駕作業程序」與司法院修法列入「預防性羈押」，朝「毒駕即逮捕、移送即聲押」新制下，統計短短上路五天，因拒測、唾篩試劑陽性遭逮捕送辦達三三五件，跟上月同期僅二〇〇件相較，增加六成七五，凸顯第一線員警於新執法措施中，更勇於執法，也強化毒駕的嚇阻力道。

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聯合報

首次總統彈劾案 立院投票56：50未過

賴清德總統今天就職滿兩周年，立法院昨天舉行彈劾賴總統案記名投票表決。在出席的國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，同意彈劾賴總統為五十六票、不同意為五十票，雖然同意票多於不同意票，不過，因未達七十六張同意票的彈劾門檻，最後結果不通過，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

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執政2周年趕業績…育嬰假年齡 將調高到6歲

賴政府施政滿兩周年，行政院長卓榮泰昨天拋出民生政策利多，預告政府將啟動「○到十八歲全程支持計畫」，包括把彈性育嬰假升級為「育兒假」，適用年齡拉至六歲，並推動育嬰住宅減稅優惠，更合理規畫婚嫁、產假及陪產假，整體方案預計廿八日送行政院會通過。

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中國時報

美駐陸大使：川向習表明 不支持台獨

美國總統川普訪陸後稱，不希望看到台灣走向獨立、對台軍售是與大陸談判的很好籌碼，引發外界質疑美方「戰略模糊」策略是否改變。美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）18日受訪表示，川普向大陸國家主席習近平表明，美方對台政策不變。但龐德偉也重申，美國不支持台灣獨立。

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育兒假6歲前適用 延長產假、陪產假

賴清德總統今（20）日施政滿2周年，行政院長卓榮泰昨宣布，政府將推出「0到18歲全程支持計畫」，其中，彈性育嬰假升級為育兒假，適用年齡從現行3歲以下提高至6歲前，並推動育嬰住宅減稅優惠，婚假、產假、陪產假更合理規畫，以達到照護陪伴、雙親共同參與的目的，相關方案最快在下周四（28日）由行政院會拍板。

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國民黨立委馬文君提案凍結海軍司令部所編列「國造潛艦第三階段後續艦籌建」上百億元預算，台船工會昨嚴厲譴責，不排除串連相關產業及勞工團體走上街頭。（資料照）

警政署昨召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，會中陳列警方破獲托咪酯毒品案查扣的證物。（記者廖振輝攝）

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