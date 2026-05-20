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    首頁 > 生活

    南部高溫上看36度 明起午後雷陣雨範圍擴大

    2026/05/20 06:11 即時新聞／綜合報導
    今日白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約29至31度，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫。（資料照）

    今日白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約29至31度，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（20日）環境為偏南風到西南風，各地大多為多雲到晴，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、基隆、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，民眾午後在上述地區戶外活動請留意天氣變化。

    溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為22至25度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約29至31度，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫，中午前後紫外線偏強，請民眾注意防曬並多補充水分。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

    週四（21日）至週五（22日）太平洋高壓略為東退，鋒面稍接近台灣，風向轉為西南風，午後降雨稍增，各地大多為多雲到晴，桃園以北、台東地區及恆春半島降雨機率稍增，有零星短暫陣雨，午後北部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。各地高溫預測，北部及東半部30至33度，中南部33至34度，澎湖29度，金門27度，馬祖26度；低溫方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖23至26度。

    週六（23日）及下週二（26日）環境仍為西南風，不過天氣轉趨穩定，午後降雨減少，各地為多雲到晴，午後宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 36 26 ~ 33 27 ~ 33 24 ~ 31

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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