各地白天熱如夏慎防熱傷害 山區留意午後雷陣雨

氣象專家指出，受高壓籠罩影響，今日各地將更加炎熱，高溫上看34至36度，提醒民眾記得做好防曬，並留意熱傷害發生。（資料照）

氣象專家指出，受高壓籠罩影響，今日各地將更加炎熱，高溫上看34至36度，提醒民眾記得做好防曬，並留意熱傷害發生。而在山區午後有對流發展，仍要留意雷陣雨，不過預估到下週三各地白天仍「熱如夏」，要到下週三、四後梅雨鋒面才會南下。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，由於高壓逐漸籠罩，各地更加炎熱，今日隨著太平洋高氣壓逐漸籠罩，各地氣溫將進一步上升，高溫普遍可達31至33度，中、南部內陸及近山區更有機會出現34度以上高溫。提醒民眾記得做好防曬、多補充水分，並留意熱傷害發生。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇提醒，各地山區午後仍有雷陣雨機會，前往山區活動的朋友也要留意午後天氣變化。至於大家關心的梅雨鋒面，預計要等到下週三、四才有機會南下。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨台灣東側有弱降水回波，台東有局部零星飄雨，今日白天「晴熱如夏」，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部20至34度、中部20至34度、南部19至36度、東部19至34度。

吳德榮表示，明日至下週三滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶，南北徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內；明日、週五水氣略增、大氣不穩定度提高，山區午後有對流發展、擴及部分鄰近平地，各地白天「熱如夏」。週六至下週三水氣減少，大氣趨於穩定，山區午後局部降雨的範圍減小、機率降低，白天「炙熱如盛夏」，將屢創高溫，注意防晒、防中暑。

吳德榮提到，下週四、五梅雨季第4波鋒面才南下。不過，部分模式模擬顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，破壞鋒面的結構。

颱風論壇指出，由於高壓逐漸籠罩，各地更加炎熱，今日隨著太平洋高氣壓逐漸籠罩，各地氣溫將進一步上升，高溫普遍可達31至33度，中、南部內陸及近山區更有機會出現34度以上高溫。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法