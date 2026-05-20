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    首頁 > 生活

    台中大肚山驚見埋釘 要防「山豬刨土」傷電塔、已拔除

    2026/05/20 05:55 記者黃旭磊／台中報導
    烏日警方查看大肚山山坡地埋釘情形。（讀者提供）

    烏日警方查看大肚山山坡地埋釘情形。（讀者提供）

    台中市大肚山山坡地，接近台電山區電塔處疑似被埋釘子，民眾憂心會刺破越野車隊練車輪胎，烏日警分局趕往查看，發現農業部保安林地面鐵釘均已拔除，台電強調，整地範圍遠離鐵塔基礎超過20公尺，非屬台電土地，據悉為阻止山豬「瘋狂刨土」電塔所為。

    「到底要多喪心病狂才會在路上埋釘子？」民眾近日發現山坡地面被埋釘子，除了台電保線道（維修輸電鐵塔道路），林子內步道也都有，警方獲報趕往查看，發現保線道地面鐵釘均已拔除，當地為農業部保安林地，已通知權責機關會勘清理，維護路過民眾安全。

    相關人士說，台灣山豬非常喜歡用堅硬獠牙，去拱土、挖掘尋找樹根和昆蟲，破壞台電山區電塔腳座泥土，若電塔地基流失，遇颱風下大雨傾斜，嚴重水土流失將有倒塌危機，因此埋設刺網在表土層下方，山豬一刨土刺到鼻子，非常痛會立刻放棄並遠離電塔。

    台電台中區營業處強調，台電鐵塔用地範圍為基礎外緣約2公尺內，從陳述人提供照片，整地範圍遠離鐵塔基礎超過20公尺遠，非屬台電土地，應屬其他人士所為。

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