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    首頁 > 生活

    南橫瓦筏哈橋邊坡施工 即起至6/30每日白天雙向交管

    2026/05/20 00:13 記者蘇福男／高雄報導
    南橫公路台20臨93線1k+300~2k+400瓦筏哈橋邊坡改善工程施作，即日起至6月30日，白天實施道路雙向交通管制，每小時開放通行30分鐘。（記者蘇福男攝）

    南橫公路台20臨93線1k+300~2k+400瓦筏哈橋邊坡改善工程施作，即日起至6月30日，白天實施道路雙向交通管制，每小時開放通行30分鐘。（記者蘇福男攝）

    南橫公路台20臨93線1k+300~2k+400瓦筏哈橋邊坡改善工程施作，即日起至6月30日，白天實施道路雙向交通管制，每小時開放通行30分鐘。

    公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，施工管制起點為台20臨93線1K+570（瓦筏哈橋A2橋台），終點為台20臨93線2K+400，即日起至6月30日每日上午9點起，每小時開放通行30分鐘，直到下午4點半，但中午12:00~13:00及假日不施工，用路人請依現場交維人員指揮通行，如遇搶修、救護及消防等緊急事件，請通知現場人員以利先行開放通行。

    甲仙工務段建議有安排前往寶來~桃源地區及南橫公路旅遊民眾，事先查詢道路管制時間與山區路況，並注意道路兩側設立的公路資訊看板 （CMS） 及收聽警廣路況廣播；另可利用公路局幸福公路APP，或上公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。

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