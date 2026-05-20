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    首頁 > 生活

    降雨不如預期！南化水庫蓄水率跌破30％ 重啟高雄越域引水

    2026/05/20 00:15 記者陳文嬋／高雄報導
    水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量。（記者陳文嬋攝）

    水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量。（記者陳文嬋攝）

    高雄與台南共用南化水庫，這波降雨不如預期，集水區入流量低於出水量，蓄水率下探2成8，水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，並從高雄支援台南清水，減少南化水庫出水量，盡量把水留在水庫裡，穩定南部用水。

    高雄每日所需用水量160萬噸，卻沒有大型水庫，仰賴高屏溪攔河堰取水，並與台南共用南化水庫；南部這波降雨不如預期，根據統計，5月14日以來午後對流降雨情形，南化水庫集水區累積降雨量為40毫米，高屏溪攔河堰集水區累積降雨量為57毫米。

    其中南化水庫每日管控出水量50萬立方公尺，這波降雨集水區入流量低於出水量；高雄因午後對流雲系發展旺盛，茂林、那瑪夏、桃源、六龜等山區一度達大雨等級，帶動高屏溪上游旗山溪流量上升。

    水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水，在優先滿足下游農業供灌用水需求後，其餘引水至南化水庫蓄存，日引水量約62萬立方公尺，目前持續引水中。

    此外，這波降雨雖雨勢不大，但高屏溪流域面積廣大，帶動整體流量上升，水利署調度高雄支援台南清水，每日約9.5萬立方公尺，以減少南化水庫出水量。

    南化水庫目前蓄水率2成8，隨著高雄一期稻作將於6月完成供灌，加上汛期到來，高雄天氣將轉為易有午後雷陣雨型態，水利署將擴大高雄越域引水，盡量灌滿南化水庫，以備不時之需。

    高屏溪流量提升。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪流量提升。（記者陳文嬋攝）

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