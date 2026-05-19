大學生結合定翼、旋翼機優勢 自製低成本無人機獲金獎 迅速投入防救災

右為吳宇翔、左為王天駿，他們和陳柏瑄及陳建豪的「防災偵蒐垂直起降長滯空無人機」作品獲得IIIC金獎。（記者陳彥廷攝）

俄烏戰爭讓無人機的應用開啟無限可能，大學生吳宇翔、王天駿、陳柏瑄及陳建豪認為台灣地震頻繁，開發一款結合長續航及垂直起降的防救災用情蒐無人機，透過極省成本打造結合定翼、旋翼機優勢的無人飛機，1台僅約台幣5萬元就能完成，相較類似產品以美金計價是節省數倍甚至數十倍，產品獲得IIIC（International Innovation and Invention Competition）國際發明創新競賽金獎肯定。

就讀國立屏東科技大學智慧機電學士學位學程的4人，見到0403大震對花蓮的破壞，認為地震災害往往範圍極大，一般民用旋翼機續航力難負荷，因此決定結合定翼、旋翼優勢，打造極省成本的「防災偵蒐垂直起降長滯空無人機」，希望能在災後第一時間透過機器視覺找到待救的人或潛藏的二次災害現場。

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吳宇翔說，常見民用無人機多為旋翼，因一次要驅動至少4個螺旋槳較耗電，卻有垂直起降、不需跑道優勢，也能定滯於空域仔細偵蒐；定翼機則需跑道及必須一直在空中移動、無法定滯，但卻擁較省電且飛行距離遠的優點。

4人就以震災現場為題，為定翼機安裝碳纖維桿並裝上螺槳，用低成本且能快速產製、壞掉不心疼的設計，打造這套「防災偵蒐垂直起降長滯空無人機」，垂直起降後改由機尾螺旋槳推進，讓滯空時間大幅提升3至4倍，傳輸距離也可從2公里的高解析影像延伸到10公里的熱顯像，視任務進行轉換。

智慧機電學士學位學程主任徐子圭表示，民用的部分一般無人機標準電池供旋翼機僅能滯空10分鐘，定翼機則可達40分鐘，雖然國際間已多開發這種結合優勢的機種，但大多針對軍用無人機，民間不僅難以取得，價格上萬美元起跳，他們用樹莓派寫入程式，並自製無人機機體，成本可壓在5萬元台幣左右，適合在災後兵荒馬亂時即進入現場，透過熱顯像大範圍偵蒐待救的人員。

吳宇翔、王天駿和陳柏瑄及陳建豪的「防災偵蒐垂直起降長滯空無人機」作品獲得IIIC金獎。（記者陳彥廷攝）

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