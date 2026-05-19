屏科大獸醫輸血醫學中心滿10年！拯救571隻貓狗 還缺「捐血勇士」

屏東縣特搜大隊的特搜犬，有不少成員都曾捐出熱血救「狗」，年輕一輩的Reidy今天也到場力挺。（記者陳彥廷攝）

寵物在現代社會已如同「家人」，人寵醫病關係益發受重視，為提升台灣動物醫療品質並建立完善的寵物捐血制度，屏科大10年前成立獸醫輸血醫學中心，今天舉辦10年成果發表，出版以捐血毛孩為主題的繪本，希望從小紮根，讓更多未來的潛在飼主，現在回家說服父母，投入家中毛孩捐血救犬貓的行列。

屏科大的獸醫輸血醫學中心經營10年，成功招募141隻捐血毛孩、製備680包血液製品，累計協助救治571隻犬貓，並以此為題創作教育繪本《布萊弟上車囉！》，以3隻毛孩捐血救友的友情，推廣正確的寵物捐血觀念。

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輸血醫學中心主任、獸醫系主任蔡宜倫說，屏科大獸醫系從無到有，引進相關技術，逐步設立國內具規模的動物輸血醫學系統，她指出，參考國外規定嚴謹建立捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，期間亦與台中全國動物醫院總院及高雄中興梅西動物醫療中心合作設立捐血據點，盼更多飼主帶領毛孩加入捐血行列，共同成為守護生命的「捐血勇士」，進而挽救更多毛孩寶貴生命。

屏科大校長張金龍表示，中心建立動物捐血資格審查和血液製品流程獲農業部認可，並由教授蔡宜倫協助制定台灣動物捐血相關法規，先於2023年獲遠見雜誌USR大學社會責任獎中的福祉共生楷模獎，如今還跨領域獲國科會支持社會需求整合型計畫讓寵物捐輸血的公益性得以有更多面向的推動，堪稱「台灣動物輸血醫學里程碑」。

輸血醫學中心今起於屏科大舉辦「毛孩熱血行動十年展-中心成立10週年成果發表」，右為輸血醫學中心主任蔡宜倫。（記者陳彥廷攝）

10週年特展也出版繪本，提供民眾了解犬貓大不同的捐輸血細節。（記者陳彥廷攝）

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