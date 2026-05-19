「看表演」到「說感受」！桃園「牽手進劇場」 7000師生參與

「牽手進劇場」活動邁入第13年，今年安排4檔節目、8場演出。（記者李容萍攝）

桃園市政府藝文設施管理中心2013年起推動「牽手進劇場」系列活動，今年活動邁入第13年，訂在5月19日、26日、28日及6月4日分別於桃園展演中心、中壢藝術館舉行，共安排4檔節目、8場演出，邀請市轄75所國小、超過7千名師生參與，帶領孩子走進劇場，體驗表演藝術的豐富樣貌。

桃園市長張善政今天下午出席活動宣傳表示，「牽手進劇場」活動已推動超過10年，每年都讓桃園各校學童有機會走進劇場，欣賞市府精選的優質樂團與劇團演出。過去10多年來，累計陪伴逾6萬名學童走進劇場，今年同樣希望透過活動讓都會區與偏鄉學生都能擁有平等接觸藝文表演的機會。

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系列活動中，狂美交響管樂團「管樂小學堂」以多元管樂編制與導聆設計，帶領孩子認識管樂聲響與劇場聆賞方式；桃園交響管樂團「格列佛勇闖綠野仙蹤」結合經典文學與管樂演出；如果兒童劇團「小店、小偷、小豬探」以幽默推理故事引導孩子觀察線索、培養邏輯思考與勇氣；敦青舞蹈團「魔鏡魔鏡・告訴我」以舞蹈與戲劇形式，陪伴孩子思考自我價值。

文化局長邱正生表示，為降低學校參與戶外教學的負擔，活動由中心補助交通及保險費用，讓不同區域的孩子都有機會走進專業劇場，近距離感受舞台、燈光、音樂、肢體與故事交織而成的藝術魅力。另安排演前導聆及劇場禮儀教學，協助學生了解節目內容、認識劇場規範，並學習以尊重與專注回應演出者。

此外，活動規劃節目手冊與互動學習單，透過引導式問題、詞彙運用及感受書寫，協助孩子將觀賞經驗轉化為具體的情緒表達與學習成果，讓劇場不只是一次性的觀看經驗，而是能延伸至課堂與生活中的美感學習。

邱正生也感謝包括日月亭股份有限公司、全聯阪急麵包、乖乖、饗賓餐旅事業等企業支持，透過公私協力共同投入兒童藝文教育，擴大文化參與的影響力。

桃園市政府藝文設施管理中心推動「牽手進劇場」系列活動。（記者李容萍攝）

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