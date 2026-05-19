盧秀燕改建文山焚化爐比林佳龍貴9倍零動工 「超級爛攤子給丟下任」

台中市長盧秀燕任期只剩半年，改建文山焚化爐計畫零動工挨批。（市府提供）

台中市長盧秀燕任期倒數半年，台中市議員何文海今日質疑盧秀燕推翻前市長林柏榕不再在文山蓋焚化爐的承諾，及前市長林佳龍10億維修規劃，堅持在文山焚化爐現址蓋全新焚化爐，相關期程卻一再跳票，迄今未實質動工，經費更暴漲到近95億，是林佳龍的9倍，留超級爛攤子給下任市長收拾；盧秀燕澄清，她推動在原址汰舊換新，日垃圾處理量均是900噸，沒有增建第2個焚化爐，她沒有違背承諾。

何文海指出，盧秀燕任內文山焚化爐改建進度大延宕，面對外界一再質詢，竟稱是民進黨擋建，還把垃圾處理不完責任推給市民，林柏榕任內曾有公文白紙黑字承諾南屯人文山焚化爐有退場機制，期滿不會再在原址興建焚化爐，他身為南屯在地市議員本來就應替民意發聲，反對續在文山換新爐，「我不反對難道要拍拍手歡迎妳來蓋」。

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何文海批評盧秀燕罔顧民意，堅持要把焚化爐續留南屯，拆舊蓋新「等於是新蓋的爐」，卻連環評都沒做，焚化爐原地踏步快滿8年，還好意思推給「議員反對」，謊話連篇。

何文海說，之前他多次質詢以舊換新計畫，盧秀燕信誓旦旦說2024年底會完工，如今2026年快過一半了，去年底弄「先期工程」動工，並非實質動工，新的焚化爐完全沒有實質進度；更慘的是，盧秀燕推翻林佳龍的10億改建計畫硬推新建，期程卻一拖再拖，新建費用已自40億暴增到去年以94億3200萬招標發包，「代價慘痛」。

何文海痛批，盧秀燕只會把垃圾藏到大里掩埋場，甚至創「台中之光」，打包「垃圾太空包」堆到文山焚化爐，「想選總統是要推廣垃圾太空包嗎」。

台中市議員何文海批市長盧秀燕任期只剩半年，改建文山焚化爐計畫零動工。（記者蘇孟娟攝）

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