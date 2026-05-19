台灣面臨教師荒！財經作家曝「這2科」最失控：接近有考就錄取

台灣正面臨嚴重的「教師荒」危機。（資料照）

台灣正面臨嚴重的「教師荒」危機，學校出現「正式教師考不到、代理教師找不到」的雙重矛盾。對此，財經作家游庭皓表示，今年教甄錄取率大幅飆升，其中理化、資訊科技等理工類科，錄取率已經高到接近有考有機會。

游庭皓在臉書發文指出，台灣的教師荒開始失控，今年教甄錄取率大幅飆升，各縣市正式教師缺額全面暴增，例如新北國小一次開出629名正式缺，台北國中缺額年增超過四成，連南投都暴增188％。

請繼續往下閱讀...

游庭皓分析，教師荒背後原因其實很直接，大量教師退休、少子化讓年輕人不願投入教育現場，再加上代理教師越來越難找，學校只好大規模釋出正式職缺補人。他說，最缺人的，集中在理化、資訊科技等理工類科。原因是AI與科技產業薪資快速拉高，願意留在學校當老師的人越來越少。像新竹縣國中理化科開8個缺，只來10人報名，資訊科技只有7人搶2個缺，錄取率已經高到，接近有考有機會。

游庭皓認為，這反映出台灣教育體系與產業薪資結構正在出現落差，未來將不只缺工，就連培養下一代科技人才的老師本身，也開始變成稀缺資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法