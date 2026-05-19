馬公天空 傍晚突現6條凝結尾雲

馬公上空傍晚，出現多條神秘凝結尾雲。（記者劉禹慶攝）

馬公天空今（19）日突現6條凝結尾雲，由於過度集中同時明顯，引發來往人車停留關注，但都不知道是何種飛機造成？一般民航機鮮少列隊飛行，但駐守澎湖機場軍機下午4時就未曾起降，唯一可能是嘉義空軍機場起飛4架軍機，前往石礁靶場炸射返航所致，但未獲證實。

今日傍晚6時許，天氣晴朗少雲，但馬公上空突然出現多條並列凝結尾雲，由於近來中國軍機頻頻越界擾台，一度認為是澎湖機場軍機緊急升空留下，但根據查證，今日下午4時後澎湖機場軍機未起降升空，因此初步排除可能性；至於民航機更是不可能集體起飛，同時在空中列隊飛行，澎湖機場也未接獲通知。

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外界一度懷疑是無人機起飛，但無人機造成的凝結尾雲，不會如此明顯，因此也被排除。唯一的可能性是嘉義機場，今日下午4時30分，4架軍機起飛，前往台灣西部唯一實彈投射場石嶼訓練，返程時經過馬公上空造成，但未獲軍方證實，因凝結尾雲過多，同時在空中高處，無法證實飛機形式。

「凝結尾」俗稱飛機雲，是噴射機在高空飛行時產生的長條狀人造雲。當飛機引擎排出高溫廢氣與水蒸氣，在高達約1萬公尺、氣溫低於攝氏零下40度的低溫環境中，水蒸氣會瞬間凝結成冰晶，原理類似寒冬中呼吸吐出的白煙。若高空空氣乾燥，凝結尾會迅速消散；但若濕度較高，尾跡會持續存在，甚至擴散變成類似卷雲的雲層。

凝結尾雲疑似空軍前往石嶼炸射，返航澎湖上空留下。（民眾提供）

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