為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬公天空 傍晚突現6條凝結尾雲

    2026/05/19 20:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公上空傍晚，出現多條神秘凝結尾雲。（記者劉禹慶攝）

    馬公上空傍晚，出現多條神秘凝結尾雲。（記者劉禹慶攝）

    馬公天空今（19）日突現6條凝結尾雲，由於過度集中同時明顯，引發來往人車停留關注，但都不知道是何種飛機造成？一般民航機鮮少列隊飛行，但駐守澎湖機場軍機下午4時就未曾起降，唯一可能是嘉義空軍機場起飛4架軍機，前往石礁靶場炸射返航所致，但未獲證實。

    今日傍晚6時許，天氣晴朗少雲，但馬公上空突然出現多條並列凝結尾雲，由於近來中國軍機頻頻越界擾台，一度認為是澎湖機場軍機緊急升空留下，但根據查證，今日下午4時後澎湖機場軍機未起降升空，因此初步排除可能性；至於民航機更是不可能集體起飛，同時在空中列隊飛行，澎湖機場也未接獲通知。

    外界一度懷疑是無人機起飛，但無人機造成的凝結尾雲，不會如此明顯，因此也被排除。唯一的可能性是嘉義機場，今日下午4時30分，4架軍機起飛，前往台灣西部唯一實彈投射場石嶼訓練，返程時經過馬公上空造成，但未獲軍方證實，因凝結尾雲過多，同時在空中高處，無法證實飛機形式。

    「凝結尾」俗稱飛機雲，是噴射機在高空飛行時產生的長條狀人造雲。當飛機引擎排出高溫廢氣與水蒸氣，在高達約1萬公尺、氣溫低於攝氏零下40度的低溫環境中，水蒸氣會瞬間凝結成冰晶，原理類似寒冬中呼吸吐出的白煙。若高空空氣乾燥，凝結尾會迅速消散；但若濕度較高，尾跡會持續存在，甚至擴散變成類似卷雲的雲層。

    凝結尾雲疑似空軍前往石嶼炸射，返航澎湖上空留下。（民眾提供）

    凝結尾雲疑似空軍前往石嶼炸射，返航澎湖上空留下。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播