劉美芳：捷運新埔民生站6億元地下道別再蓋 經費應優先改善交通

劉美芳、2位里長建議，市府應將龐大的地下道工程預算優先回歸到更符合市民需求的交通建設與地方改善項目上。（劉美芳辦公室提供）

新北市板橋區捷運新埔民生站增設地下道6億多元的工程5年未完工，過程衍生交通不便、鄰損問題導致民怨不斷，市府與施工廠商已終止契約。新北市議員劉美芳表示，她今（19）日邀集市府相關單位與在地聯翠里長吳麗梅、文化里長莊英杰現勘，現場向市府強調地下道應就此停建，並改善交通動線、行人安全及停車空間等問題。捷運工程局在會勘中指出，將根據會勘相關建議進行評估。

劉美芳、2位里長建議，市府應將龐大的地下道工程預算優先回歸到更符合市民需求的交通建設與地方改善項目上；地下道工程若確定終止，她建議普通重型機車自四維路128巷轉往民生路三段的動線於兩周內恢復通行，並同步畫設機車待轉區，以改善目前機車族繞行問題。

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至於行人安全部分，劉美芳說，因應新埔民生站周邊人流密集，交通單位應研議延長民生路三段行人穿越綠燈秒數，預計將由現行57秒提高至70至75秒；民生路三段126號前行人通行不便問題，會勘現場拍板將於兩周內增設行人穿越線，未來民眾可直接通往大漢汽車停車場B區，不必再繞行至新埔民生站前方穿越道路。

針對停車空間，劉美芳指出，大漢汽車停車場B區目前為平面式停車場，未來將協調交通部公路局辦理現勘，評估增建立體兩層式停車場或增設機械式停車設備。

劉美芳、2位里長建議，市府應將龐大的地下道工程預算優先回歸到更符合市民需求的交通建設與地方改善項目上。（劉美芳辦公室提供）

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