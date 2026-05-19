台鐵平鎮臨時站拚10月啟用 陳韋曄爭設西側進站跨站天橋

台鐵平鎮臨時站將於今年10月啟用。（鐵道局提供）

台鐵平鎮臨時站預計今年10月啟用，地方發現臨時站出入動線都在東側，西側居民搭車得繞道近1公里，嚴重衝擊通勤效益，桃園市議員陳韋曄今（19）日在議會市政總質詢遞交地方居民連署的意向調查書給市長張善政爭取「跨站人行空橋」，張表示，市府正向中央據理力爭將天橋延伸至站外，但關鍵在經費，呼籲中央盡快核定。

陳韋曄表示，平鎮臨時站肩負分擔中壢火車站通勤壓力的重任，未來每日旅運量預估可達5500人次，但未來進站動線全集中在東側「新富一街」，西側榮興街居民若要搭車，要繞行環南路或振興西路地下道，步行距離拉長600至900公尺，平白浪費9至13分鐘。若數千名旅客被迫擠在單一出口進出，將導致新富一街周邊交通大癱瘓、人車交織衝突不斷。

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陳韋曄提到，地方期盼車站能設跨站天橋串聯東西兩側，若增設跨站空橋串聯東西兩側，不僅能有效分散人流，更能將車站有效服務範圍擴大30％，納入更多住宅區，節省通勤旅客寶貴時間，立委呂玉玲也已在中央邀集交通部及鐵道局協調，爭取將該案納入桃園鐵路地下化整體計畫。

張善政認同陳韋曄的看法，指平鎮臨時站有跨月台天橋，但未延伸至站外，市府正極力爭取將該天橋延伸至站外榮星街。但目前關卡在於「桃園鐵路地下化計畫」修正案，預算1710億元增加至1800億元尚未獲行政院核定，導致鐵道局對於延伸工程的經費支應態度較為保留；天橋屬於車站設施的一部分，應由中央經費統一負責施工，市府則會全力配合出站後的人行道及土地銜接處理，也會請在地立委向中央爭取約7600萬元的經費撥付。

對此，鐵道局北部工程分局官員回應已多次在鐵路地下化溝通平台與桃園市政府討論此事，鐵道局已完成整體經費（含興建及後續維護管理費用）及施作、使用期程相關評估，並於今年2月提供桃市府參考。由於增設人行天橋涉及用地取得、周邊交通整合、工程經費分擔、營運管理及維護等事項，需由桃園市政府及台鐵公司單位共同協調確認。

台鐵平鎮站內天橋。（桃園市政府提供）

桃園市議員陳韋曄（右）在市政總質詢爭取「跨站人行空橋」，圖左為市長張善政。（記者李容萍 翻攝桃園市議會直播影像）

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