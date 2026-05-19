台南來亞大樓7月開拆 拚年底前完成

來亞大樓鑑定為危樓需拆除。（資料照）

台南市中西區精華地帶的來亞大樓，預計7月開始拆除，議員許至椿針對該大樓周邊交通、環境與住戶稅務減免等議題提出關切，市府指出，目前正進行樓體內部支撐與危險物件拆除作業，盼能於年底前完成拆除作業。

來亞大樓去年初地震後鑑為危樓需全面拆除，許至椿指出，目前來亞大樓已進入拆除階段，但現場看起來仍以內部拆除及支撐工程為主，民眾相當關心何時會正式往下拆除，以及整體工程預計何時完工。加上施工期間大量工程車輛進出，周邊已有民眾反映灰塵、雜物及道路遭占用等問題，要求市府加強督導施工中或休息時段，應維持道路暢通及周邊環境整潔。

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工務局說明，目前正進行樓體內部支撐與危險物件拆除作業，包含先拆除外牆附掛物與部分結構，避免後續拆除過程發生危險。預計7月起可正式自12樓開始往下拆除，高樓層會優先進行，若工程順利，目標盼能於年底前完成主要拆除作業。

財稅局表示，來亞大樓共83戶住戶可免徵房屋稅；土地所有權屬仁愛之家，屬公益團體，可依法減免地價稅。此外周邊約有40戶受施工影響，若工期超過6個月，將依工務局提供資料辦理房屋稅減免；另將協調國稅局協助周邊店家爭取減免。

許至椿表示，周邊商家因施工導致人流減少、交通不便與安全疑慮，生意勢必受到影響，希望市府主動與國稅局協調，在施工期間給予營業稅減免或其他協助措施，降低店家衝擊。

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