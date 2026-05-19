為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南來亞大樓7月開拆 拚年底前完成

    2026/05/19 19:47 記者王姝琇／台南報導
    來亞大樓鑑定為危樓需拆除。（資料照）

    來亞大樓鑑定為危樓需拆除。（資料照）

    台南市中西區精華地帶的來亞大樓，預計7月開始拆除，議員許至椿針對該大樓周邊交通、環境與住戶稅務減免等議題提出關切，市府指出，目前正進行樓體內部支撐與危險物件拆除作業，盼能於年底前完成拆除作業。

    來亞大樓去年初地震後鑑為危樓需全面拆除，許至椿指出，目前來亞大樓已進入拆除階段，但現場看起來仍以內部拆除及支撐工程為主，民眾相當關心何時會正式往下拆除，以及整體工程預計何時完工。加上施工期間大量工程車輛進出，周邊已有民眾反映灰塵、雜物及道路遭占用等問題，要求市府加強督導施工中或休息時段，應維持道路暢通及周邊環境整潔。

    工務局說明，目前正進行樓體內部支撐與危險物件拆除作業，包含先拆除外牆附掛物與部分結構，避免後續拆除過程發生危險。預計7月起可正式自12樓開始往下拆除，高樓層會優先進行，若工程順利，目標盼能於年底前完成主要拆除作業。

    財稅局表示，來亞大樓共83戶住戶可免徵房屋稅；土地所有權屬仁愛之家，屬公益團體，可依法減免地價稅。此外周邊約有40戶受施工影響，若工期超過6個月，將依工務局提供資料辦理房屋稅減免；另將協調國稅局協助周邊店家爭取減免。

    許至椿表示，周邊商家因施工導致人流減少、交通不便與安全疑慮，生意勢必受到影響，希望市府主動與國稅局協調，在施工期間給予營業稅減免或其他協助措施，降低店家衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播